Jenni Hermoso: "Es otra estrategia de división y manipulación para amenazarnos"

"Se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La internacional española Jenni Hermoso, que el lunes no fue convocada en la primera lista de Montse Tomé como seleccionadora femenina, plagada de campeonas del mundo a pesar de su deseo de no ser llamadas, ha criticado la "estrategia de división y manipulación" de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para "amenazar" a las jugadoras, y ha asegurado que esto es "otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado".

"¿Protegerme de qué? ¿O de quién?", se preguntó en un comunicado publicado en castellano y en inglés en su cuenta oficial de la red social X, respondiendo a las palabras de la nueva seleccionadora, que explicó que no llamaba a la delantera del Pachuca para "protegerla". "Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser no convocadas", añadió.

El lunes, en su primera lista como seleccionadora, Montse Tomé convocó a la mayoría de las campeonas del mundo, con las principales novedades de Mapi León y Patri Guijarro, que regresan tras perderse el Mundial por ser parte de 'las 15', y Rosa Márquez y María Méndez, aunque con las ausencias significativas de Jenni Hermoso y Alba Redondo.

Posteriormente, varias jugadoras lamentaron haber sido convocadas porque su deseo de no serlo "por motivos justificados" y que habían dejado "claro" en su comunicado del pasado viernes sigue "plenamente vigente", y recalcaron que la convocatoria no se ha realizado "en tiempo y forma" según la normativa por lo que no las pueden exigir "acudir".

Hermoso considera que esta convocatoria, en la que las futbolistas se exponen a ser sancionadas si no acuden, tiene como objetivo dividir al grupo. "Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y como lo estamos haciendo", indicó.

"Quiero mostrar mi apoyo total a mis compañeras que han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable ocasionada por las personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la RFEF. También me gustaría dejar algo muy claro. Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme", concluyó.