La interinidad del Gobierno retrasa la entrada en vigor de varios aspectos de la Ley de Bienestar animal

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Así se lo ha hecho saber el director general de derechos de los animales en funciones, Sergio García Torres, a los afectados a través de una circular del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a la que ha tenido acceso Europa Press.

Fuentes ministeriales han indicado a Europa Press que el borrador del reglamento está ya elaborado pero no se conocerá hasta que pueda ir al Consejo de Ministros y eso no ocurrirá mientras el Gobierno sea interino, porque el Ejecutivo en funciones no puede aprobar una norma de este tipo. Así, desde el departamento que dirige en funciones Ione Belarra, confían en que se aprobará en cuanto se conforme un gobierno nuevo.

En concreto, Asuntos Sociales y Agenda 2030 señala que ha emitido esta circular en aras de las consultas recibidas en la Dirección General respecto a la entrada en vigor de la Ley 7/2023, de 28 de marzo y cuya entrada en vigor está prevista para el 29 de septiembre.

Así, indica que el seguro de responsabilidad civil por tenencia de perros, la obligatoriedad de contratar y mantener en vigor el seguro de responsabilidad civil por parte de las personas físicas o jurídicas tenedoras de perros, que tenía que entrar en vigor el 29 de septiembre, "en puridad de términos jurídicos, no resulta efectivamente aplicable hasta que se produzca el desarrollo reglamentario de dicho precepto".

No obstante, respecto a este tipo de seguro de responsabilidad civil por tenencia de perros, el Ministerio recuerda que se deberá atender a las normativas autonómicas y locales que, en algunos casos, ya establecen la obligatoriedad de disponer seguro de responsabilidad civil por tenencia de perros.

En el caso de los perros potencialmente peligrosos, la normativa específica (Real Decreto 28/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos) obliga a que la cobertura mínima del seguro de responsabilidad civil sea de, al menos, 120.000 euros.

Además, recomienda consultar a las compañías aseguradoras para que asesoren sobre los perros que podrían estar incluidos en las pólizas de seguros del hogar, según su tipología, normativa de aplicación y otros aspectos.

Del mismo modo, quedarán a la espera de la aprobación del reglamento la realización del curso de tenencia responsable o la identificación de animales incluidos en el listado positivo, que no sean de las especies perro, gato y hurón.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC) estima en más de 29 millones el número de animales de compañía en España, siendo los más numerosos los perros, con 9,3 millones de canes.

Además, un estudio realizado por la organización de hospitales y clínicas veterinarias Anicura, casi un 81 por ciento de los españoles pasa una hora diaria con sus animales.

La entrada en vigor de la Ley de bienestar animal la próxima semana obligará a tener identificados correctamente con un microchip a perros, gatos y hurones, con el fin de poder rastrear y localizar a los ejemplares que se pierdan o sean robados.

Asimismo, será obligatorio ofrecer asistencia veterinaria para garantizar el bienestar del animal y la prevención y control de enfermedades mediante higiene y vacunación. Los dueños estarán obligados también a proporcionar una alimentación adecuada y equilibrada.

Por otro lado, las eutanasias a animales se realizarán bajo circunstancias específicas sólo si es necesario y con el objetivo de evitar el sufrimiento del animal.

Por último, el seguro de responsabilidad civil será obligatorio para todos los perros, independientemente de su raza o tamaño. La norma incluye varios artículos para fomentar la adopción responsable y evitar el abandono y establece el control reproductivo de los animales. Así, para poder criar un animal, los propietarios tendrán que inscribirse en el registro de criadores de animales de compañía.