Portaltic.-Más de 1.500 profesionales debatirán sobre eficiencia energética en la 11ª edición del Smart Energy Congress en Madrid

MADRID, 19 (Portaltic/EP)

El encuentro, que se celebra bajo el título 'Leading the change for a green & digital future' (Liderando el cambio para un futuro verde y digital), se desarrollará en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA, en Madrid.

Así, tal y como ha explicado la responsable de Innovación Abierta de enerTIC, Vanesa Ramos, en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Madrid, el congreso será "un año más" el "evento de referencia" para unir tecnología, eficiencia energética, sostenibilidad e innovación abierta.

Para ello, se prevé que acudan más de 1.500 profesionales de distintos sectores, pertenecientes a empresas tanto privadas como a instituciones y organizaciones públicas, que podrán dialogar, compartir inquietudes, experiencias y soluciones para alcanzar los objetivos de una transición sostenible.

En este marco, los profesionales podrán debatir sobre tendencias, retos y oportunidades para "la mejora de la competitividad energética con la aplicación de tecnologías", así como sobre el uso de los Fondos Next Generation de la Unión Europea y la incorporación de políticas ambientales, sociales y de gobierno (ESG) en las empresas.

NUEVAS ZONAS DE NETWORKING Y SALAS 'ONE2ONE'

Asimismo, desde enerTIC han explicado que la cita de este año contará con dos auditorios. Por un lado, el Strategy Auditorium, para conferencias relacionadas con estrategias ante el reto energético y propósitos de sostenibilidad. Por otra parte, el segundo auditorio será el Technological Auditorium, desde el que se hablará sobre innovación tecnológica y digitalización para mejorar la competitividad energética.

Siguiendo esta línea, el congreso contará con distintos espacios divulgativos, diseñados también para la búsqueda de colaboraciones entre los profesionales, como son el área Energy & Utilities, Industries & Mobility, IT Infraestructure & Data Center o eGovernment & Cities.

No obstante, como novedad, este año el Smart Energy Congress incluirá nuevos espacios de colaboración con el fin de facilitar la conexión de los distintos actores que participan en este congreso y de fomentar la generación de oportunidades y "'networking' de alta calidad". Para ello, la organización ha introducido espacios denominados 'Meetings Point' y salas de 'One2One'.

Además de todo ello, también se incluirá una zona de exposición y, repitiendo el modelo de la pasada edición, se llevará a cabo un almuerzo de trabajo donde se darán encuentro directivos de empresas y profesionales, para de analizar y poner de manifiesto todo lo que se haya tratado durante la jornada.

CUATRO PILARES ENFOCADOS A LA TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA

En concreto, la 11ª edición del Smart Energy Congress se centrará en cuatro pilares enfocados al avance en la transformación energética y digital de las industrias, las ciudades, las instituciones y la economía más sostenible y competitiva.

Estos pilares son la descarbonización de la industria, la sostenibilidad en la administración pública, la estrategia 4Ds de las energéticas --digital, descarbonizada, distribuida y democratizada-- y la implantación de soluciones 'Green' en las infraestructuras digitales, como son los centros de datos.

Para compartir los detalles de la edición 2023, la Plataforma enerTIC.org ha contado con la participación del concejal delegado del Área de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño; el subdirector general de Descarbonización de la Comunidad de Madrid, Pedro García; el director general de la Escuela de Organización Industrial, Juan Ignacio Díaz; y el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, César Franco.

En este sentido, los ponentes han coincidido en la importancia del papel de la digitalización e innovación como "palancas clave de crecimiento", ante "el actual contexto de incertidumbre global y volatilidad de los mercados".

De hecho, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de la Comunidad de Madrid, Ángel Niño y Pedro García han subrayado la relevancia de impulsar y contribuir a la aceleración de la transición energética y digital, para situar a España como "referente a nivel europeo".

Igualmente, se ha puesto de relieve el "talento y el buen hacer" de las compañías españolas, así como el "fuerte impulso" de las instituciones públicas para avanzar en este ámbito . "Todo ello contribuye a reforzar el posicionamiento y liderazgo tecnológico de España", ha manifestado el director general de la Escuela de Organización Industrial, Juan Ignacio Díaz.

Finalmente, enerTIC.org ha trasladado sus agradecimientos a las organizaciones e Instituciones que están impulsando el Congreso como son el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, Accenture, Fundación Repsol, Google Cloud, GMV, Grupo Amper, Ibermática an Ayesa Company, Minsait, T-Systems, Amplia iiot, Aquads, Fujifilm, Knowmad mood, Babel, Engie, IFS, Serveo, Shell Energy, Tata Consultancy Services, Vass, Ayming, Alten, URJC, Anachronics, Circutor, ECOMT, Intertrust, Piperlab, Pad in the city, UAH, Trade Cloud y Westermo.

Siguiendo esta línea, enerTIC.org ha recordado que actualmente cuenta con 92 empresas asociadas y el apoyo de la Red de Colaboradores Institucionales. Por lo que, en este marco, el Smart Energy Congress se presenta como una "oportunidad única" para establecer alianzas, compartir experiencias y detectar oportunidades de colaboración.