Víctor Romo celebra que Xóchitl Gálvez haya perdido amparo en su contra

Víctor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo, celebró que Xóchitl Gálvez haya perdido un amparo en su contra, por lo que podrá continuar con sus publicaciones en redes sociales para El exalcalde de la Miguel Hidalgo de la aspirante a la presidencia de México por el Frente Amplio por México (FAM).

“Voy a poder seguir publicando, hablando, señalando de cuerpo entero todas las tranzas, todas las complicidades, el influyentismo, conflicto de intereses, tráfico de influencias y corrupción de la que aspira a la presidencia”, dijo Romo.

Te recomendamos: Sheinbaum y Xóchitl se enfrentan por corrupción inmobiliaria y negligencia criminal

En un breve video que subió a sus redes sociales, dijo que fue el juzgado 11 de distrito en materia administrativa, quien rechazó otorgarle la suspensión definitiva a la senadora, para evitar que Romo Guerra recurra a redes sociales y medios de comunicación para hacer publicaciones en su contra.

“Solicitud que le fue negada derivado de que no le asistía la razón, como en muchas cosas, ya que al analizar se advierte que Romo Guerra, como ciudadano puede hacer manifestaciones en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión”, leyó lo establecido en la sentencia.

#UltimaHora



La justicia nos dio la razon. Un juez negó la suspensión a @XochitlGalvez del amparo que promovió para que no pudiera seguir ventilando sus corruptelas.



Esperen lo que viene. Se está poniendo bueno. pic.twitter.com/DKnj8J8sTT — Victor Romo (@vromog) September 19, 2023

Finalmente, el exalcalde retó a Gálvez para que la próxima ves “le eche más ganitas” y pidió a sus seguidores continuar pendientes de sus publicaciones.

Hace dos días, el 17 de septiembre, Romo publicó otro video en el que culpó al actual alcalde, Mauricio Tabe, por tolerar la ocupación del complejo inmobiliario pese a que había un proceso administrativo abierto.

De acuerdo con Romo, durante la administración de Gálvez en la Miguel Hidalgo, en 2017 se dieron las autorizaciones a la manifestación de construcción; después los desarrolladores inmobiliarios contrataron a las empresas de la entonces alcaldesa, lo cual podría ser conflicto de intereses, después compró una vivienda ahí, al parecer con un descuento de varios millones de pesos.

Como nunca va a la oficina el Alcalde de @AlcaldiaMHmx @mauriciotabe No está enterado de los procedimientos que existen.



1. Nosotros le negamos el uso y ocupación en 2021 a #LaCasaRoja de @XochitlGalvez



2. Se verificó y se dejó un procedimiento administrativo abierto por… pic.twitter.com/cfmzAS9nVw — Victor Romo (@vromog) September 18, 2023

Durante el gobierno de Romo, la constructora solicitó el uso y ocupación, pero se lo negaron y se abrió una verificación, en la cual se comprobó que hubo un excedente de obra, un arremetimiento y no se cumple con área libre y el procedimiento se dejó abierto para que Mauricio Tabe lo concluyera.

“Cosa que no hizo, lo cerró y no le entregó el uso y ocupación en dos años, toleró su habitabilidad de este inmueble irregular y lo toleró porque son compadres, eso sucedió y que no anden inventando”.