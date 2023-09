VÍDEO: Las internacionales advierten que su deseo de no ser convocadas "sigue vigente"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

"Las jugadoras de la selección absoluta femenina de fútbol quieren manifestar, a raíz de la convocatoria y la posterior rueda de prensa de la nueva seleccionadora nacional, Montse Tomé, que lo expresado en nuestro comunicado del 15 de septiembre de 2023, deja claro y sin ninguna opción a otra interpretación nuestra firme voluntad de no ser convocadas por motivos justificados. Estas afirmaciones siguen plenamente vigentes", indicaron en un nuevo comunicado.

Las futbolistas, entre ellas Alexia Putellas, Irene Paredes, Mapi Léon, Ona Batlle o Tere Abelleira, apuntaron que "durante los posteriores días" a ese comunicado "no se ha transmitido nada diferente a ello a ningún integrante de la RFEF", pidiendo "expresamente que la información que se transmita públicamente sea rigurosa".

"Nosotras como jugadoras profesionales de élite y tras todo lo acontecido en el día hoy, estudiaremos las posibles consecuencias legales a las que nos expone la RFEF al ponernos en una lista de la que habíamos pedido no ser convocadas por razones ya explicadas públicamente y con más detalle a la RFEF, y con ello tomar la mejor decisión para nuestro futuro y para nuestra salud", añadieron.

En cambio, sí quisieron remarcar como "relevante" que esta convocatoria de Montse Tomé "no se ha realizado en tiempo y forma de conformidad con el art. 3.2 del Anexo I del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA". "Por lo que entendemos que la RFEF no se encuentra en disposición de exigirnos acudir a la misma. Lamentamos una vez más que nuestra Federación nos sitúe en una situación que nunca hubiéramos deseado", concluyeron, por lo que ahora se abre la posibilidad de que todas las que así lo deseen no se presenten este martes al inicio de la concentración.

CONVOCADAS 20 DE LAS 39 FIRMANTES DEL COMUNICADO

La nueva seleccionadora nacional femenina, Montse Tomé, convocó este lunes para los partidos ante Suecia y Suiza de la Liga de Naciones a 20 de las 39 futbolistas que el pasado viernes firmaron el mencionado comunicado renunciando a la selección hasta que no se produjeran "cambios contundentes en los puestos de liderazgo" de la RFEF y se crease en el combinado nacional "un lugar seguro".

La capitana Ivana Andrés, la doble Balón de Oro Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Alba Redondo, Cata Coll, Enith Salón, Esther González, Irene Paredes, Irene Guerrero, Jenni Hermoso, Laia Codina, María Pérez, Mariona Caldentey, Misa Rodríguez, Oihane Hernández, Olga Carmona, Ona Batlle, Salma Paralluelo, Rocío Gálvez, Teresa Abelleira, Elene Lete, Fiamma Benítez, Inma Gabarro, Eva Navarro, Marta Cardona, Maite Oroz, Jana Fernández, Patricia Guijarro, Lola Gallardo, Nerea Eizagirre, Ainhoa Moraza, Mapi León, Sandra Paños, Claudia Pina, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Laia Aleixandri, Lucía García y Andrea Pereira fueron las firmantes.

Sin embargo, en la convocatoria aparecen 14 de estas históricas campeonas del mundo -Misa Rodríguez, Cata Coll, Enith Salon, Irene Paredes, Oihane Hernández, Olga Carmona, Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, María Pérez, Tere Abelleira, Esther González, Eva Navarro y Mariona Caldentey-, junto a Athenea del Castillo, que no firmó ese comunicado y que anunció al día siguiente que acudiría porque había visto cambios.

Además, la nueva seleccionadora también citó a dos jugadoras importantes como 'Mapi' León y Patri Guijarro, que formaban parte del grupo de 15 futbolistas que hace un año pidieron no ir convocadas por la situación en el combinado nacional y que se mostraron firme en sus renuncias de cara al Mundial. También aparecen entre las citas otras tres jugadoras de ese núcleo como son las delanteras Amaiur Sarriegi y Lucía García y la defensa Laia Aleixandri, presentes en la pasada Eurocopa de Inglaterra.

