Augusto Lima: "Luchar con Real Madrid y Barça son palabras mayores"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Luchar con Real Madrid y Barca son palabras mayores, pero la ilusión del club es pelear, el año pasado hicimos un grandísimo papel, y este año tenemos la presión de hacerlo mejor aún, tenemos un grupo muy compacto, pero lo que hicimos no vale de nada, tenemos que seguir en esta línea y seguir creciendo", remarcó el pívot a los medios de comunicación antes de la presentación de la Liga Endesa.

El equipo malagueño está afianzándose y este año va a seguir casi con el mismo bloque, algo que era necesario para "construir un proyecto". "Ahora nos conocemos más y cuanto más tiempo pasemos juntos, y podamos entrenar y nos conozcamos mejor, mejor equipo seremos", comentó.

El líder del Unicaja es su entrenador, Ibon Navarro, que les pide que sean "un equipo duro", y que entrenen "lo más fuerte posible", y esa es su mentalidad y plan para poder llevar al Unicaja lo más lejos posible, y que los jugadores lo sigan. "Ibon siempre nos ha hecho confiar en nosotros y su carácter es un reflejo del equipo", explicó.

Una de las cosas más bonitas que siente es "volver a ver el pabellón lleno", algo que hacía "mucha falta", y él lo sabe bien ya que ha estado en épocas en las que se llenaba y en otras en las que estaba vacío y es "importante" que la gente "vuelva a tener ilusión". "Espero poder darle muchas alegrías a la afición porque se lo merece, la gente en Málaga vuelve a sentir los colores del Unicaja", comentó.

Sobre su lesión de rodilla que se produjo la temporada pasada, el brasileño declaró sentirse "bien" pese a que aún está recuperándose y espera volver a las pistas, "lo antes posible". "Aunque yo tengo prisa, lo bueno es que en el equipo no me dejan volver hasta que no esté al 100%", concluyó.