Iceta vuelve a desmentir a Junqueras y rechaza que haya acuerdo para la amnistía: "El papel dice lo que dice"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, ha vuelto a replicar al líder de ERC, Oriol Junqueras, que este miércoles ha afirmado de nuevo que ya existe un acuerdo de las formaciones independentistas con el PSOE para aprobar una amnistía a los implicados en el procès, a cambio de apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios este mismo miércoles, Iceta ha rechazado que este acuerdo se haya producido y que no está por escrito. Junqueras argumentó que el pacto se había producido este verano en la negociación que llevó a entregar al PSOE la Mesa del Congreso con el apoyo de Sumar, ERC y Junts.

"Si no lo ponía el texto, yo me he de remitir a los textos", ha señalado el ministro que ha añadido: "en ese papel dice lo que dice, y no dice lo que no dice".

Junqueras insistió este miércoles en su posición, a pesar de haber sido desmentido por el Ejecutivo ya este martes, y afirmó que el acuerdo incluye poner fin a la "represión" del independentismo por todas las vías legales y necesarias. "Y es evidente que la amnistía es una vía legal y necesaria, y que se incluye en estas vías legales necesarias que el PSOE ya se ha comprometido a hacer", señaló.

Iceta ha negado el acuerdo aunque ha admitido que "en muchas conversaciones y no es de ahora", según ha precisado, están hablando de intentar "poner fin a la judicialización de un conflicto que tiene raíces políticas", aunque ha reiterado que el acuerdo por escrito no menciona la amnistía. "Ese papel dice lo que dice y no dice lo que no dice".

ES POSIBLE QUE UTILICE EL CATALÁN EN EL CONGRESO

Por otro lado, Iceta ha sido cuestionado por el enfado del PNV, después de que el Gobierno apostara por impulsar el uso del catalán en la Unión Europea, por delante del vasco y el gallego, ante las reticencias de los socios de incorporar tres lenguas a la vez.

Sin embargo, Iceta ha rechazado que se "relegue" el vasco y el gallego pues el Gobierno ha planteado la plena oficialidad de todos ellos en las instituciones europeas. "En la discusión se nos ha pedido tiempo y se ha planteado la posibilidad de ir aplicando progresivamente las medidas que nos lleven a la plena oficialidad", ha esgrimido.

Además ha sacado pecho por que no se haya producido ningún veto a este proceso y ha reiterado que el Ejecutivo español se ha ofrecido a sufragar los gastos que genere esta medida.

Finalmente, el ministro en funciones ha sido cuestionado sobre el uso del catalán en el Congreso de los Diputados, después de que la Cámara Baja iniciase este martes el trámite para aprobarlo y de hecho ya se permitiese su utilización en la sesión plenaria. Así, ha señalado que puede que use el catalán en sus intervenciones --"depende, si me preguntan en catalán igual contesto en catalán", ha señalado.

Yo creo que cuando buscamos ese mejor reconocimiento de la pluralidad y la diversidad española, lo hemos de ver con gozo, como lo veía ayer Borja Semper", ha señalado con ironía en referencia a la intervención del portavoz del PP, que utilizó el euskera en su discurso, un gesto criticado incluso desde sus propias filas.

A su juicio lo preocupante sería que no fuesen capaces de entenderse, pero según ha indicado "ayer quedó acreditado" se pueden hablar lenguas distintas y entenderse. "Y eso es muy bonito", ha rematado.