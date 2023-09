Kareem Hunt regresa a los Browns tras lesión de Nick Chubb

BEREA, Ohio, EE.UU. (AP) — Kareem Hunt regresa a los Browns.

Desesperados por contar con un running back de garantías tras perder al astro Nick Chubb por el resto de la temporada, los Browns volvieron a contratar a Hunt, disponible como agente libre y que debería ayudar de inmediato a la ofensiva de Cleveland.

El equipo pactó un contrato de un año y 4 millones de dólares con Hunt, informó a The Associated Press una persona al tanto de la negociación. El acuerdo incluye numerosos incentivos, añadió la persona que habló con AP bajo la condición de no ser identificada debido a que los términos del contrato no fueron difundidos.

Oriundo de Cleveland, Hunt disputó cuatro temporadas con los Browns pero el equipo decidió no renovarle durante el último receso. Su salida se produjo tras un turbulento 2022 en el que exigió un nuevo contrato y ser canjeado.

Dado que conoce el plan de juego, el corredor de 28 años debería jugar este domingo, cuando los Browns (1-1) recibirán a los Titans de Tennessee (1-1).

Hunt será el suplente de Jerome Ford, quien salió de la banca y corrió para 106 yardas el lunes tras la lesión de Cubb. Hunt visitó a varios equipos durante el verano, pero siguió radicado en Cleveland y estaba disponible.

Hunt visitó a los Browns el martes y las partes pactaron rápidamente.

Chubb deberá ser operado en la rodilla izquierda tras sufrir el desgarro de ligamentos tras ser embestido por Minkah Fitzpatrick, safety de Pittsburgh.

Hunt y Chubb habían conformado la mejor dupla de corredores de la NFL. Hunt corrió para 1.874 yardas y 16 touchdowns en cuatro temporadas con Cleveland. También se destacó atrapando pases, con 211 recepciones para 1.806 yardas.

Fue el líder de acarreos de la liga como novato en 2017 con Kansas City. Su carrera se vio empañada al difundirse un video en el que apareció empujando a un mujer en el pasillo de un hotel del centro de Cleveland. Purgó una suspensión en los primeros ocho partidos de 2019.