Ribera responde a Albiol (PP) que la "ley no obliga a multar" en las ZBE, pero "si a invertir bien el dinero"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Para Ribera, "en movilidad urbana y calidad del aire pasa como en peatonalización de centros urbanos y transporte público: salud, medio ambiente y política social son aliados". Por ello, entiende que "no hay excusas ni la ley obliga a multar o castigar a nadie".

El Ayuntamiento de Badalona aprobó este lunes aplazar hasta 2027 la entrada en vigor de la ZBE, lo que Ribera valoró como "una ofensa, un ataque a la salud de los vecinos" por evitar una ley que, a su juicio, pretendía evitar hasta 200 muertes prematuras anuales en la ciudad.

Ante estas declaraciones, Albiol pidió a Ribera "un poco de respeto y sensibilidad" porque, a su parecer, multar a las personas que no pueden cambiarse de coche es castigarlas. Según Albiol, hay 40.000 vehículos que no cumplen las normas de las ZBE a los que no quiere multarles.