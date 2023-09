El sistema de salud no está funcionando en México: Salomón Chertorivski

El diputado federal Salomón Chertorivski, está impulsando un nuevo sistema de salud universal con remanentes de políticas públicas de administraciones pasadas. Más seguro, más popular, es el nombre de la propuesta que la bancada de Movimiento Ciudadano presentó el pasado 13 de septiembre en la Cámara de Diputados, y que retoma algunos puntos del extinto Seguro Popular.

De acuerdo con Chertorivski Woldenberg, la eliminación del Seguro Popular provocó que, actualmente, más de 50 millones de mexicanos no cuenten con acceso a los servicios de salud en nuestro país, y refirió que las alternativas presentadas por la administración actual, como el hoy también extinto Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI); y el IMSS-Bienestar no serán suficientes para superar las problemáticas de salud.

Te puede interesar: Crisis de elevadores del IMSS pega a CDMX; bajan a pacientes por escaleras peligrosas

El emecista y otrora secretario de Salud (2011-2012) y de Desarrollo Económico a nivel local (2012-2017), explica Más seguro, más popular es relevante en contextos como el que afronta la CDMX, donde uno de cada tres capitalinos no cuentan con acceso a los servicios de salud, y más de 66% atiende sus padecimientos en el sector privado, donde el gasto se elevó 31% en los últimos cuatro años.

La propuesta Woldenberg promete –en teoría– atención integral de la salud a casi 70 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social y, aunque aún falta un camino largo por recorrer y un muro legislativo que derribar, el diputado de MC conversó con Publimetro sobre su iniciativa.

A estas alturas, ¿por qué sería relevante un sistema de salud universal como el Seguro Popular?

A partir del 2003 que se crea el Seguro Popular México empezó a atender con financiamiento y con acceso a la salud a la población que no tenía derechohabiencia seguridad social, tan es así que 53 y medio millones de afiliados, y llegó a un mínimo histórico, en donde solo faltaban 16 millones de mexicanos y mexicanas que carecían de acceso a la salud, esto en 2016.

Sin embargo, cuando llegamos a 2018 y el nuevo gobierno decide desaparecer el Seguro Popular, que se hace con base en un prejuicio de una frase que “no era seguro ni popular, sin importar que era la política que más estudios e investigación tenía en la historia. Con esto lo que quiero decir es que sabíamos que sí funcionaba y había que continuar, era mejorable.

Luego se va hacia el INSABI –un fracaso total– reconocido por el propio gobierno, y ahora viene el IMSS-Bienestar, un nuevo fracaso porque los vicios del INSABI se trasladan también al IMSS-Bienestar. Se dejaron de hacer las consultas, de dar la cirugías, la vacunación que falló, la compra de medicamentos, se destruyó ese proceso.

Lo que decimos nosotros es no es regresar a lo que teníamos antes del 2018, no, y no podemos continuar con lo que hoy tenemos que, claramente, no está funcionando. Es un nuevo planteamiento para aprovechar lo que se tiene, lo que conocemos y no tardar más tiempo, porque los 13 meses que nos quedan del gobierno.

No te pierdas: Suspenden pruebas gratuitas de VIH y Sífilis en la CDMX hasta nuevo aviso

En la CDMX ha habido descontento en la transición al IMSS-Bienestar por asuntos de basificación y prestaciones, ¿cómo solucionaría su iniciativa estos temas?

Primero porque es financiamiento, y el tener certeza en el financiamiento, no estar a expensas de las negociaciones anuales, de cuál debe ser el presupuesto para la salud. Esa certeza financiera te va dando certeza para poder hacer las contrataciones y, a su vez, darle certeza al personal que estás contratando, es así de fácil, y es lo que se echó a perder con este revoltijo.

Salomón Chertorivski al presentar la iniciativa en la Cámara de Diputados.

¿Cuáles son las principales áreas de oportunidad en el sistema de salud de la capital?

Yo te diría que lo separamos en dos grandes áreas. Lo primero es que cualquier nuevo sistema de salud, o el avance que tengamos hacia una nueva aspiración del sistema y servicio de salud tiene que estar basado en la prevención. Que no quepa duda que con el envejecimiento de la población, con el tipo de enfermedades que hoy nos golpean a los mexicanos si no nos dedicamos a la prevención es imposible dar resultados.

En el Más seguro, más popular, está que todos tengamos nuestra cartilla de salud de vida, y que sepamos en cada momento cuándo tenemos que ir a nuestro médico de primer contacto a revisarnos.

Ahí está especificado, que con este certificado estás yendo a tus consultas de sanos, para poder prevenir, poder detectar oportunamente la reducción del riesgo, esa es la primera parte.

El segundo, necesitamos aprovechar la infraestructura instalada que hoy tenemos en los diferentes sistemas. Necesitamos una nueva administración de la infraestructura y las capacidades instaladas que tenemos, ya sin importar cuál es tu derecho original, ahí la clave de poder aprovechar de la mejor forma posible las capacidades que tenemos, además de que necesitamos construir capacidades adicionales.

Déjame tratar de explicar. Tú tienes una puerta de entrada al sistema, la de tu médico de primer contacto, en el IMSS tú seguirás yendo con el primer contacto, pero a partir de esto, si tú necesitas una radiografía o una resonancia magnética tu médico se va a poder meter al sistema y ver en dónde está la más cercana a ti, sin importar ya si es del IMSS o del ISSSTE.

También puedes ver: Con incertidumbre avanza transición del personal de salud de la CDMX al IMSS-Bienestar

¿Cómo ven el panorama legislativo de la iniciativa? ¿Están dispuestos a negociar?

Imposible que se logre sin negociar. Incluso el día que presentamos la iniciativa ya legisladores del PAN, del PRD, del PRI se sumaron a la propuesta.

Tiene que iniciarse una negociación con el partido mayoritario (Morena) que es difícil, muy difícil; pero lo que hay que hacerles ver es que ellos quieren seguir gobernando, están compitiendo para eso, tenemos que ir corrigiendo los problemas que se han creado en el sistema de salud desde hoy, no hay tiempo que esperar.

Puede haber negociaciones, la única ley general nueva que se ha aprobado en esta legislatura ha sido una que nosotros impulsamos, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, eso me da el aliciente de que de que sí puede haber, ahora sí que convergencia en los temas más complejos.