Sémper defenderá este jueves en el Congreso la enmienda de totalidad del PP al uso de las lenguas cooficiales

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del partido, Borja Sémper, subirá de nuevo este jueves a la tribuna de oradores del Congreso para defender la enmienda de totalidad con texto alternativo que va a registrar el Grupo Popular a la proposición de reforma del Reglamento del Congreso que permite el uso de las lenguas cooficiales, según han avanzado a Europa Press fuentes 'populares'.

El equipo de Alberto Núñez Feijóo ha cerrado filas con Sémper tras las críticas de algunos diputados, que en privado han admitido que no entienden que hasta en tres ocasiones utilizara el euskera en el Pleno cuando minutos antes la propia portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, había criticado además que se usaran las lenguas cooficiales sin estar aprobada la reforma del Reglamento.

"Es un error innecesario", ha resumido un cargo del partido, que cree que el PP se metió este martes un gol en propia puerta. "Ha provocado indignación tanto entre los duros como entre los moderados del partido", ha añadido otro.

Ante el revuelo creado, el propio Sémper se ha justificado por usar el euskera asegurando que fue una "buena idea" para demostrar que las lenguas cooficiales no son patrimonio de los nacionalistas. Tras asumir que puede haber compañeros de partido a los que no les gustó el gesto, ha subrayado que el PP "no es una secta" y hay diversidad de opiniones.

"MOMENTOS DE NERVIOSISMO INTERNO"

Desde 'Génova' quieren acabar con el debate y el coordinador general del partido, Elías Bendodo, ha defendido que Sémper, "con buen criterio, lo que planteó es que en el Congreso ya se puede" hablar en las lenguas cooficiales traduciendo después al castellano. "La riqueza de mi partido es que cada uno puede pensar y opinar lo que considere oportuno", ha afirmado en Valencia al ser preguntado por las críticas, para recalcar que el PP no es un partido "monolítico".

Fuentes del equipo de Feijóo consultadas por Europa Press han achacado las críticas a los "momentos de nerviosismo interno" y han señalado que Sémper ha sido "escrupuloso" con el Reglamento porque hizo la traducción al instante. Además, han subrayado que nadie puede dar lecciones al que fuera portavoz en el Parlamento vasco sobre la defensa de la "unidad de España, el castellano y las siglas del PP".

De la misma manera, han señalado que tampoco se pueden dar lecciones a Feijóo en este asunto después de su gestión al frente de la Xunta y de haber "arrinconado" al nacionalismo en su intento de apropiarse de la bandera, las tradiciones y la cultura gallega.

EL PP PRESENTA UNA ENMIENDA DE TOTALIDAD CON TEXTO ALTERNATIVO

Sémper anunció a la cúpula del partido y en la reunión previa del comité de dirección del Grupo Popular que introduciría algunas frases en euskera en su discurso. "Intenté mostrar que las lenguas cooficiales son patrimonio de todos no sólo de los nacionalistas", ha explicado este miércoles en Onda Cero.

Y será Sémper el que suba de nuevo a la tribuna de oradores este jueves para defender la enmienda de totalidad con texto alternativo que va a registrar el PP a la proposición de reforma del Reglamento del Congreso para el uso de lenguas distintas al castellano "con el objetivo de que no se modifique el Reglamento del Congreso". Según los 'populares', "cualquier reforma del mismo debe realizarse por consenso en el marco de la Comisión del Reglamento".

También Vox ha registrado una enmienda de totalidad con texto alternativo en la que defiende que el Reglamento del Congreso se cambie, pero no para permitir el uso de las lenguas cooficiales, sino para obligar a sus señorías a usar el castellano en todas sus actividades parlamentarias. Además, han exigido saber cuánto costará aplicar las nuevas normas que contemplan el uso del catalán, el gallego y el euskera.

Esa enmienda se discutirá este jueves en el Pleno, en el marco del debate en lectura única de la reforma reglamentaria impulsada por el PSOE, Sumar, los independentistas de ERC y Bildu y los nacionalistas del PNV y el BNG.