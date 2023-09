Alcaldía Cuauhtémoc peleará por el Ángel de la Independencia con el Gobierno de la Ciudad

A pesar de no reunir los requisitos, la SHCP entregó el monumento al Gobierno de la Ciudad de México, aseguró la demarcación. Foto: (Especial)

Después de que la Secretarí­a de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo la entrega física, jurídica, administrativa y provisional del Ángel de la Independencia al gobierno de la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc informó que impugnará lo que calificó como una “entrega irregular”.

De acuerdo con autoridades de dicha demarcación, la ocupación por parte del Gobierno de la Ciudad de México sería ilegal porque no se le notificó y que dicho acto se hizo sin cumplir con las formalidades que exige el artí­culo 62 de la Ley General de Bienes Nacionales.

“El 15 de septiembre del año en curso, la SHCP solicitó al Gobierno de la Ciudad cumplir con los requisitos del citado artículo”.

No obstante, el mismo día del requerimiento y a pesar de no realizar la acreditación, se llevó a cabo la entrega de un bien del que no es poseedor, según lo dicho por la alcaldía.

Finalmente, se reiteró que hasta ahora la alcaldía Cuauhtémoc es la única entidad de gobierno que cuenta con el acceso al interior del Ángel de la Independencia, por lo que cualquier intento de forzar sus puertas “pone en riesgo la integridad del patrimonio de todos los mexicanos y será denunciada ante las instancias correspondientes”.