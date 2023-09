Doce desaparecidos tras el naufragio de un barco en un río de Myanmar

BANGKOK (AP) — Doce personas, incluidos tres miembros de las fuerzas de seguridad, estaban desaparecidas tras el naufragio de una embarcación en un río en la región de Sagaing, en el noroeste de Myanmar, según dijeron el jueves medios estatales.

Seis civiles, tres trabajadores y los agentes de seguridad desaparecieron después de que el barco se hundiera el martes por la mañana tras verse arrastrado por corrientes fuertes en el río Chindwin, cerca del poblado de Panset, en el distrito de Kale, señaló el periódico estatal Myanmar Alinn.

El barco formaba parte de un convoy que llevaba mercancías desde el norte, según el reporte. Había una operación de rescate en marcha.

Un anciano local de Panset dijo a The Associated Press que un grupo de 11 barcos vigilado por las fuerzas de seguridad había amarrado allí el lunes por la noche, y que entre los desaparecidos había tres estudiantes universitarios y otras dos personas de su pueblo. Dijo que no sabía cuánta gente viajaba a bordo, en declaraciones bajo condición de anonimato porque temía ser detenido por el ejército.

Sagaing es un bastión de la resistencia armada contra el gobierno militar, que arrebató el poder en febrero de 2021 al gobierno electo de Aung San Suu Kyi.

El golpe fue recibido con manifestaciones pacíficas que fueron aplastadas con fuerza letal por el ejército y la policía. Entonces muchos de los que se oponían al régimen tomaron las armas y gran parte del país está inmerso ahora en un conflicto que algunos expertos de Naciones Unidas han descrito como una guerra civil.

El río Chindwin, que atraviesa Sagaing, se ha convertido en una de las principales rutas para transportar comida, refuerzos y equipamiento para el ejército en sus grandes ofensivas en la región, que en ocasiones incluyen la quema de pueblos y desplazan a cientos de miles de personas. También es una ruta conocida para el jade que llega desde las minas en el norte del país.

Grupos de resistencia locales en las riberas del río atacan a menudo los barcos y convoyes militares, disparando desde la orilla.

Sin embargo, Panset es una de las pocas poblaciones de la zona consideradas afines al gobierno militar, y sus residentes han sido acusados de colaborar en las operaciones de contrainsurgencia del ejército.

Varios medios independientes de Myanmar, que operan de forma clandestina debido a la represión militar, afirmaron que había 100 desaparecidos en el naufragio. Una de las fuentes de esa afirmación, que no fue posible verificar en un primer momento, era un grupo local de resistencia.

Más de 70 personas murieron en octubre de 2016 en el naufragio de un barco que llevaba a más de 200 pasajeros en el río Chindwin a la altura del cercano municipio de Kani.