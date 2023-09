Experto asegura que en España "ni sobran pacientes ni faltan médicos, el problema es de organización y gobernanza"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"En España hay un déficit de implementación, no se hacen cosas, ni sobran pacientes ni faltan médicos, tenemos un problema de organización, de gobernanza y de cómo realizamos las cosas internamente. Falta organización y puesta en marcha de las reformas que se precisan", ha declarado durante el encuentro virtual 'Atención Primaria y los Servicios de Salud Públicos', organizado por Mayores UDP.

En este sentido, el doctor Freire ha apuntado que "la Sanidad pública es la institución más importante que hay en España ya que tiene las características de los mejores servicios de salud del mundo desarrollado" pero que "necesita cambios y reformas".

"Estos cambios y reformas dependen en gran medida de nosotros, la ciudadanía activa. Lo importante no es defender la Sanidad pública, lo importante es renovarla y reformarla para que nadie tenga que hablar de defenderla, la Sanidad que necesitamos depende mucho más de nosotros, es importante una posición muy proactiva, no solo en el terreno político, sino de todo el sistema", ha explicado.

Según muestra la segunda oleada del Barómetro Sanitario 2023 de julio 2023, que realiza el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 40,9 por ciento de los encuestados ha notificado que tuvo que esperar más de 3 meses desde la consulta del médico de Atención Primaria hasta que le atendió el especialista, un cinco por ciento más que en febrero (38,9%). El 36,9 por ciento esperó entre uno y tres meses (41,7% en febrero) y el 20,6 por ciento esperó menos de un mes, cifra muy similar a la de febrero (19%).

Asimismo, el informe recoge que ha bajado el porcentaje de españoles que espera de uno a tres meses (19,8%, frente al 29,2% en febrero); si bien ha subido el porcentaje de población que espera más de 3 a 6 meses (16,1%, frente a 12,3% en febrero). Finalmente, las cifras de los que esperan más de 6 meses también han aumentado: 19,7 por ciento ahora, mientras que era de un 18,7 por ciento en febrero.

Ante esta situación, el doctor Freire ha señalado que, aunque el sistema sanitario español tiene "enormes ventajas" también tiene "grandes problemas como las listas de espera". Por ello, ha incidido en la necesidad de "reformarla y dotarla de más dinero" porque "no sirve dotarla de más dinero si no se reforma" así como "dar a la Sanidad pública la prioridad política y presupuestaria que debe tener".

Así, el experto ha señalado que "las listas de espera deben ser organizadas por prioridad médica" y que "debe medirse el tiempo útil y de ocupación" ya que, por ejemplo, "en Madrid hay hospitales donde el 55 por ciento del tiempo el quirófano no es utilizado".

"Se pueden mejorar las cosas pero depende también de servicios; por ejemplo, en Atención Primaria no debería haber listas de espera, el 90 por ciento de los ciudadanos que piden una cita no la deberían tener más tarde de 2-3 días y esto depende de la enfermería y de los administrativos que saquen el trabajo de médicos y enfermeras, es un problema sistémico, del conjunto del sistema", ha detallado.

LA ATENCIÓN SANITARIA DE LAS PERSONAS MAYORES Y LA LONGEVIDAD

Durante el encuentro, también se ha analizado la atención sanitaria que reciben las personas mayores ya que "la Sanidad es extraordinariamente importante para las personas mayores", según ha asegurado el presidente de la Comisión de Sanidad de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, el doctor José Manuel Freire.

Según el último Barómetro de Mayores UDP sobre 'la Atención Primaria y los servicios públicos de salud', realizado en septiembre de 2023, el servicio más demandado en el ámbito de la sanidad pública por parte de las personas mayores es la salud bucodental (86,6%), seguido de la salud mental (77%) y la fisioterapia (64%). En cuanto a la demanda de salud bucodental aumenta entre las mujeres de 65 a 69 años (93%) y en el ámbito rural (97%).

Las consultas del médico de familia también son de las más demandadas ya que el 20 por ciento de los encuestados afirman haber hecho uso de estos servicios en la semana anterior, mientras que el 32 por ciento dicen haberlo hecho en el mes anterior

Respecto a estas cifras, el doctor Freire ha incidido especialmente en el "gran escándalo de que la Sanidad pública no cubra atención bucodental" porque "es casi la primera preocupación de los encuestados".

Por otro lado, el informe revela que el 49 por ciento de las personas mayores de 65 años percibe que su salud es buena o muy buena. No obstante, el doctor Freire ha señalado que, aunque su percepción sea buena, los datos objetivos revelan problemas de salud como la hipertensión en más del 70 por ciento de las personas mayores de 80 años, así como la diabetes o el deterioro cognitivo.

Además, ha destacado especialmente que, "algunos de los males que afectan a las personas mayores son prevenibles". Este es el caso de las caídas que, según ha afirmado el experto, "en España, en el año 2021 hubo 91.000 pacientes ingresados por caídas menores de 75 años, pero mayores de 75 años hubo 171.000".

En este sentido, ha señalado el problema de la longevidad ya que aunque cada vez se viven más años, el problema es la calidad de vida de esos años. "Estamos en la revolución de la longevidad, tenemos más años de vida pero no necesariamente de vida saludable. El reto es dar más vida a estos años y no más años a la vida y eso implica unos cambios sociales como la alimentación, el ejercicio o el tabaquismo", ha advertido.

"No destinamos suficientes recursos a cuidados de larga duración, no llega al 0,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y Suecia esta en un tres por ciento, un 0,8 no es nada y somos uno de los países mas longevos, no puede haber una buena atención sanitaria sino hay buena atención sociosanitaria", ha puntualizado el doctor Freire.