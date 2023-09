La embotelladora chilena de Coca-Cola, Andina, coloca bonos en el mercado de Suiza por 176 millones de euros

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Estos bonos, según ha informado la compañía a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), han sido colocados por concepto de capital y tienen el año 2028 como fecha de vencimiento. La tasa de interés ha sido del 2,7175% anual.

Los bonos están divididos en bonos con denominaciones de 5.000 francos suizos (5.184 euros) cada uno, así como sus múltiplos integrales.

Con previo aviso al banco UBS, en calidad de Agente Principal de Pagos, con una antelación no inferior a 30 días, ni superior a 60, Embotelladora Andina podrá rescatar todo y no parte de los Bonos en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento a la par (monto total agregado del saldo insoluto su capital más los intereses devengados y no pagados a la fecha de rescate anticipado, de haberlos), si el 85% o más del monto total de los bonos ha sido amortizado o comprado y cancelado al momento de dicha notificación.

Del mismo modo, se podrá proceder a su rescate si como resultado de cualquier cambio o modificación de las leyes (o de cualquier reglamento o norma emitido en virtud de las mismas) de Chile o cualquier cambio en la aplicación oficial, administración o interpretación de dichas leyes, reglamentos o normas, Embotelladora Andina se vea obligada a pagar una cantidad adicional por la colocación con respecto a los intereses de los bonos a una tasa de retención o deducción superior al 4%.