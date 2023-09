Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.

GLOBAL

1.- “Paint The Town Red” – Doja Cat

2.- “Seven (explicit ver.)” – Jung Kook, Latto

3.- “Vampire” – Olivia Rodrigo

4.- “Cruel Summer” – Taylor Swift

5.- “Bad Idea Right?” – Olivia Rodrigo

6.- “Get Him Back!” – Olivia Rodrigo

7.- “Qlona” – Karol G, Peso Pluma

8.- “Lala” – Myke Towers

9.- “All-American Bitch” – Olivia Rodrigo

10.- “Dance The Night (From Barbie The Album)” – Dua Lipa

ARGENTINA

1.- “La morocha” – Luck Ra, BM

2.- “Ni una ni dos” – BM

3.- “Columbia” – Quevedo

4.- “Corazón vacío” – Maria Becerra

5.- “Lala” – Myke Towers

6.- “Los del espacio” – LIT killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One, FMK

7.- “Mentiras - Crossover #3” – Big One, Ulises Bueno, Rusherking

8.- “Ojitos rojos” – Grupo Frontera, Ke Personajes

9.- “Un finde - Crossover #2” – Big One, FMK, Ke Personajes

10.- “GTA.mp3” - Emilia

CHILE

1.- “X eso bb” – Jere Klein, Nicki Nicole

2.- “Qlona” – Karol G, Peso Pluma

3.- “Columbia” – Quevedo

4.- “Lala” – Myke Towers

5.- “Cabaña” – El Jordan 23, Ugly Duck

6.- “Cora roto” – Pablo Chill-E, Pailita

7- “Un finde - Crossover #2” – Big One, FMK, Ke Personajes

8.- “El amor de tu vida” – Gino Mella, Jairo Vera

9.- Holanda” - Jhayco

10.- “Chulo pt.2” – Bad Gyal, Tokischa, Young Miko

COLOMBIA

1.- “Qlona” – Karol G, Peso Pluma

2.- “Lala” – Myke Towers

3.- “Classy 101” – Feid, Young Miko

4.- “Amargura” – Karol G

5.- “Mi ex tenía razón” – Karol G

6.- “Quema” – Ryan Castro, Peso Pluma, SOG

7.- “Hey Mor” – Ozuna, Feid

8.- “Columbia” – Quevedo

9.- “El cielo” - Sky Rompiendo, Feid, Myke Towers

10.- “Yandel 150” – Yandel, Feid

ESPAÑA

1.- “Columbia” – Quevedo

2.- “Reina” – Mora, Saiko

3.- “Holanda” – Jhayco

4.- “Lala” – Myke Towers

5.- “Polaris (remix)” – Saiko, Quevedo, Feid, Mora

6.- “Baby Hello” – Rauw Alejandro, Bizarrap

7.- “Los del espacio” – LIT killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One, FMK

8.- “Arena y sal” – Omar Montes, Saiko, Tunvao

9.- “Qlona” – Karol G, Peso Pluma

10.- “Eva Longoria” – Ozuna, Davido

MÉXICO

1.- “Qué onda” - Calle 24, Chino Pacas y Fuerza Regida

2.- “Lady Gaga” – Peso Pluma, Gabito Ballesteros, Junior H

3.- “Qlona” – Karol G, Peso Pluma

4.- “Primera cita” – Carin León

5.- “Elovrga” – Alex Favela, Grupo Marca Registrada, Joaquín Medina

6.- “Sabor fresa” – Fuerza Regida

7.- “El amor de su vida” – Grupo Frontera, Grupo Firme

8.- “Tulum” – Peso Pluma, Grupo Frontera

9.- “Lala” – Myke Towers

10.- “El azul” – Junior H, Peso Pluma