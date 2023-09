Los huthis celebran un gran desfile militar en Yemen por el noveno aniversario de la toma de Saná

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El desfile ha tenido su epicentro en la plaza de Al Sabin con el objetivo de conmemorar la Revolución del 21 de septiembre, unos actos en los que ha estado presente Mahdi al Mashat, presidente del Consejo Político Supremo, el organismo instaurado por los huthis en Saná tras hacerse con el poder.

Al Mashat ha dejado además una ofrenda floral en la tumba de su predecesor, Salé Alí al Samad, muerto en abril de 2018 en un ataque ejecutado por un dron de la coalición internacional que lidera Arabia Saudí, que respalda a las autoridades reconocidas internacionalmente, según la cadena de televisión yemení Al Masirah, vinculada al grupo.

Los huthis organizan todos los años un desfile militar de gran envergadura para conmemorar su ascenso al poder y, en esta ocasión, han reiterado su disposición a "seguir combatiendo para defender la patria" en caso de que las autoridades yemeníes "no respeten los requisitos para una paz honorable".

"No habrá paz sin el fin de la agresión, la retirada del bloqueo y la salida de las fuerzas extranjeras. No habrá paz si no se satisfacen las demandas de los yemeníes", han agregado las Fuerzas Armadas de los huthis, que han defendido "medidas militares disuasorias" para "forzar al enemigo a someterse a unas demandas justas".

El desfile tiene lugar apenas un día después de que el Ministerio de Exteriores saudí describiera como "positivas" las reuniones en Riad y mostró su "satisfacción" por "las serias discusiones para lograr una 'hoja de ruta' que apoye el proceso de paz en Yemen".

El propio Al Mashat indicó durante la tarde del miércoles que los huthis están preparados para alcanzar la paz "en la misma medida en la que lo esté Arabia Saudí", al tiempo que describió las conversaciones como "positivas".

En este sentido, mostró su "total compromiso" con una "paz justa y exhaustiva" y pidió a sus rivales que "vuelvan al camino de los justos, se unan a la paz, respeten a su país y a su pueblo", así como "alejarse de la influencia externa y abandonar cualquier alianza contraria a sus ciudadanos".

La guerra en Yemen enfrenta al Gobierno reconocido internacionalmente, ahora representado por el Consejo Presidencial de Liderazgo y apoyado por la citada coalición internacional, y a los huthis, respaldados por Irán. Los huthis controlan la capital, Saná, y zonas del norte y el oeste del país.