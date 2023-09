Sémper acusa a Sánchez de "poner España en venta" en un bronco debate en el que el PSOE denuncia la soledad de Feijóo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del partido, Borja Sémper, ha acusado este jueves al PSOE de "poner España en venta" ante la "ambición" de Pedro Sánchez por seguir en el poder. Lo ha hecho en un bronco debate en el Pleno del Congreso sobre el uso de las lenguas cooficiales en el que el diputado socialista Marc Lamuá ha denunciado la soledad de Alberto Núñez Feijóo y el "paroxismo de la desorientación" tras sus pactos con Vox.

Sémper se ha reconciliado con el Grupo Popular después del malestar que provocó su discurso del pasado martes por introducir párrafos en euskera. "Egunon", se ha limitado a decir al subir a la tribuna de oradores antes de arrancar su discurso, que ha sido interrumpido en numerosas ocasiones por los aplausos de la bancada del Grupo Popular.

El diputado del PP ha centrado el foco de sus ataques en Sánchez y el PSOE, a los que ha acusado de pretender "falsear la realidad" ya que, según ha recordado, el 3 de junio de 2022 votaron en contra de una modificación legal "igual" que la que votarán hoy.

"Les pido que reflexionen sobre lo que van a hacer ustedes hoy y sobre todo lo que les van a exigir que acepten mañana. ¿Justifica el poder el pago de cualquier precio de verdad? ¿Justifica alcanzar el poder elevar a Europa las exigencias de los independentistas de verdad?", ha preguntado.

"¿Qué ha cambiado? El cambio está en Waterloo. No hay escenificación posible que pueda tapar la realidad. Si las necesidades de Pedro Sánchez cambian, ustedes cambian. Si los independentistas exigen, ustedes conceden", para avisar que el uso de las lenguas cooficiales "no es la primera cesión y no parece que vaya a ser la última".

PP: "USTEDES CONCEDEN PRIVILEGIOS Y LOS ESPAÑOLES PAGAN"

De hecho, ha subrayado que en el Congreso el PSOE "ya ha concedido a sus socios recursos económicos sobredimensionados" y "ubicación arbitraria y caprichosa de escaños". "Ustedes conceden privilegios y los españoles pagan", ha denunciado, para advertir de que no hay "límites" porque "absolutamente todo parece supeditado a la ambición de un solo hombre: Pedro Sánchez".

A renglón seguido, ha preguntado al PSOE si creen, como afirma Pedro Sánchez, "que lo sucedido en el año 2017 en Cataluña fue una crisis política que nunca tuvo que derivar en una acción judicial". "¿O creen ustedes, por el contrario, que la defensa del Estado de Derecho y la aplicación del artículo 155 fue un acto democrático en defensa de la ley y la libertad de los catalanes?. Esto, segundo, lo pensaban ustedes entonces. Lo primero, lo piensan hoy, salvo que Sánchez cambie de opinión", ha resaltado Sémper.

El portavoz del PP ha justificado la enmienda de totalidad del PP a la reforma del Reglamento asegurando que está basada en una "lógica elemental" que consiste en que quienes tienen una lengua común la utilizan para entenderse.

"Esta Cámara representa las soberanía nacional, lo común, y en estos tiempos conviene también recordar estas obviedades", ha manifestado, para añadir que la riqueza cultural española tiene "unos adversarios claros y poderosos" por pretender "convertir esa riqueza cultural en un problema". Así, ha avisado que el objetivo político central del independentismo "no es defender la lengua propia, sino negar la existencia de la lengua común".

PSOE AL PP: TEMEN A VOX PERO LE NECESITAN

En su turno, el diputado socialista catalán Marc Lamuá ha denunciado "el paroxismo de la desorientación" que considera que sufre el PP, que, por un lado, "favorece el pánico que tienen a Vox" y, por otro, evidencia la necesidad de los de Santiago Abascal "para poder acceder al poder, siempre que el señor Sémper siga hablando castellano como Dios manda".

El socialista catalán ha tachado de "vergüenza" que los únicos que se quieren hoy asociar con el PP sean quienes "quieren laminar las instituciones democráticas, quienes quieren deshacer el camino de las autonomías y quienes, en resumen, quieren volver a momentos en que la libertad en España era cosa de muy pocos".

"Están ustedes tan solos que nadie más que la extrema derecha quiere pactar con ustedes un Gobierno", ha insistido Lamuá, para contrastar la soledad de Feijóo con los pactos que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "responsable con la Constitución", tiene previsto cerrar con fuerzas diversas para emprender "un proyecto para la mayoría de los españoles".

Lamuá ha acusado también a los 'populares' de actuar con "contradicción y despropósito" por facilitar en el Senado grupos a los nacionalistas e independentistas y en el Congreso decir que "eso es una degradación institucional" o por permitir en la Cámara Alta el uso de todas las lenguas y en la Cámara Baja apuntar que "eso es un anatema".

"¿Qué PP es el que debemos tomar como referencia? ¿Quién serán ustedes hoy: el PP de Aznar que hablaba catalán en la intimidad para cortejar a Puyol; el PP de Ana Pastor, que acepta los votos nacionalistas catalanes para hacerse con la Presidencia del Congreso,; o el PP de Rajoy, que en octubre de 2017, ofrecía amnistías a los independentistas catalanes?", ha preguntado.

Lamuá ha reflexionado que "a lo mejor hoy toca que sea el PP de Feijóo", para quien está "bien" y es "normal" hablar con Junts porque "es un partido tradicional y legal", "pero si lo hace el PSOE, se rompe España".

En este punto, ha preguntado al PP si ellos rompían España "cuando llamaban a ETA Movimiento Vasco de Liberación, cuando indultaban a corruptos de manera inconstitucional, cuando hablaban catalán con Jordi Pujol o cuando pactaban en el Majestic dejar gobernar a CiU la Generalitat de Cataluña.

"Ustedes, señorías del PP, son capaces de todo por conseguir gobernar", ha soltado a los 'populares', arrancado las risas de éstos, antes de denunciar que al PP le importa "poco" España por más que "salga Sémper aquí a hablar euskera" como hizo el pasado martes. "Su doctrina la resumió bien (Cristóbal) Montoro: 'que caiga España que ya la levantaremos nosotros".

SÉMPER: "NADIE ME VA A DECIR EN QUÉ LENGUA HABLAR"

Tras escuchar el discurso de Lamuà, Sémper le ha preguntado en nombre de qué grupo había intervenido: "¿En nombre de quien ha hablado, del Partido Socialista o de Junts?", cosechando una ovación de la bancada del PP.

Sémper ha señalado que a lo largo de la historia el PSOE y el PP han coincidido en la idea de que España "no estaba en venta". "Nosotros seguimos pensando lo mismo. Hoy el Partido Socialista pone España a la venta", ha denunciado, para acusar a Sánchez de no querer contarlo "abiertamente".

A renglón seguido, ha denunciado que los socialistas pretendan dar "lecciones de credibilidad" y de "coherencia" al PP. "A mí, a lo largo de mi vida, me han intentado decir e imponer en qué lengua hablar, cómo pensar y cómo vivir. Y ni antes, ni hoy, ni después, ni aquellos, ni nadie, ni usted, me van a decir a mí en qué lengua hablar, en qué lengua estoy hablando, porque creemos en la libertad".

En este sentido, ha subrayado que el PP cree en la "libertad de los individuos" para vivir como consideren "sin que nadie les imponga cómo ser buenos catalanes, cómo ser buenos vascos, cómo ser buenos españoles" porque hay muchas formas de sentirse vasco, catalán, gallego, y de sentirse español.

Sémper ha dicho que hoy el PSOE va a hacer "una cosa que dijo que no haría", igual que hace pocos meses la amnistía "era imposible" y "hoy es necesaria". "¿Por qué la respuesta del Estado de Derecho ante un golpe de Estado en Cataluña en el año 2017, usted defendió que esa respuesta tenía que ser contundente y hoy cree que esa respuesta fue equivocada?", ha preguntado, para acusar al PSOE de estar "dispuesto a todo con tal de alcanzar el poder".