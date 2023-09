Supervivientes de cáncer denuncian la discriminación que sufren: "Es complicado obtener el carné de conducir"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC) ha denunciado la discriminación que sufren las personas que padecen o han padecido cáncer infantil en ámbitos como el laboral, el académico y el administrativo, y ha puesto como ejemplo las dificultades que tienen a la hora de obtener el carné de conducir o de contratar un seguro.

"Las personas que han tenido o tienen cáncer tienen complicado sacarse el carné de conducir. En muchas ocasiones, les ponen trabas a la hora de conseguir el psicotécnico, les piden certificados de óncologos y médicos de cabecera o directamente no les dan el carné", ha denunciado la gerente de FEPNC, Pilar Flores, durante un desayuno informativo organizado por la federación.

Asimismo, en su participación en el encuentro, Lara Fernández del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC, ha criticado que "existen muchas dificultades para solicitar un seguro de vida o una hipoteca".

En este sentido, el presidente de FEPNAC, Juan Antonio Roca, ha indicado que "a pesar del gran avance que conseguimos el mes de junio, con el real decreto de eliminar la discriminación en el sistema financiero, todavía siguen existiendo discriminaciones".

El pasado mes de junio el Gobierno incluyó en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, el derecho al olvido destinado a aquellas personas que vencieron el cáncer en la contratación de cualquier producto financiero transcurridos cinco años tras finalizar el tratamiento y sin recaída.

Pese a ello, Roca ha manifestado que "hay que garantizar la igualdad de oportunidad y de derechos de todos los menores con cáncer y sus familias en España", al tiempo que ha destacado el papel de las 22 asociaciones que forman parte de la federación, gracias a las que han "logrado muchas cosas".

Durante una de las mesas redondas del desayuno informativo, la gerente de FEPNC, Pilar Flores, ha destacado que "el derecho al olvido no es olvidar que se ha tenido cáncer, sino que es el derecho a no discriminar en servicios".

Asimismo, Flores ha asegurado que "falta un seguimiento de la ley, así como un comité que analice los casos y dé las soluciones a las discrepancias por mala praxis", además ha puesto como ejemplo el caso de Francia "en el que las aseguradoras financieras dan información del derecho al olvido a los consumidores".

ATENCIÓN EN UNIDADES DE ONCOHEMATOLOGÍA

La federación también ha recordado la importancia de que los adolescentes sean atendidos en las Unidades de Oncología Pediátrica hasta los 18 años. Un reclamo que FEPNC asegura que "todavía siguen sin cumplirse en algunos hospitales" y que "supone una serie de efectos negativos para los pacientes".

"Parece mentira que hay algunos adolescentes que no son tratados en pediatría, eso repercute en la calidad de vida del menor y en su atención", ha criticado Roca, que ha añadido que "los adolescentes con cáncer tiene necesidades especiales en cuanto al tratamiento, tanto a nivel médico como psicosocial, que deben ser consideradas en su atención sanitaria de manera integral".

Del mismo modo, la coordinadora de la Comisión de Sanidad de FEPNC, Ángeles Hidalgo, ha pedido que "todo niño sea tratado en una unidad de oncología pediátrica, desde pequeños hasta los 18 años", al tiempo que ha lamentado que "hay hospitales que a los 14 años los derivan unidades de adultos, con todos los problemas que conlleva".

Es el caso de Sonia Simón, una superviviente de cáncer a la que se le diagnosticó leucemia en el 2012, cuando tenía 15 años. "Fui tratada en unidad de adultos, eso conllevó que el diagnóstico me lo dieron en una habitación sola, sin la compañía de mis padres. Pasaron horas hasta que mis padres pudieron entrar a la habitación y conocer qué me pasaba", ha señalado Simón, que estuvo ingresada en el Hospital La Fe de Valencia.

"Durante el tratamiento también seguía en la unidad de adultos. Los médicos me dijeron que era mejor no salir de la habitación porque me podía impactar ver a los otros pacientes adultos que estaban fuera" ha relatado la superviviente, que ha asegurado que "echó de menos" relacionarse con gente de su edad.

JÓVENES Y NIÑOS ESTUDIANTES

En el encuentro también se han tratado las dificultados que tienen muchos jóvenes y niños que padecen cáncer mientras lo compaginan con estudios. "No les hemos facilitado el acceso a la escuela ni al mundo laboral a las personas que han sufrido la enfermedad. Imaginad como es el proceso de adaptación de los niños a la escuela cuando durante años no han podido asistir a clase", ha manifestado Arantxa de Lara, de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer (FECEC).

Por su parte, Flores ha explicado los problemas que tienen los niños que han recibido educación domiciliaria durante su tratamiento de cáncer y tienen que volver a las aulas. "Pedimos que la vuelta a las aulas sea paulatina, no puedes cortarle la atención domiciliara y que entre directamente a tener clases de ocho horas diarias".

La gerente de FEPNC ha asegurado que muchos estudiantes "no aguantan" el ritmos de las clases y que, en muchas ocasiones, "hay que tener en cuenta que la medicación tiene efectos y les resulta muy complejo memorizar después del tratamiento", por lo que "están a merced de la buena voluntad de los colegios o universidades".