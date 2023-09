Tenis.-Rebeka Masarova cae en cuartos de Guangzhou en un sufrido partido ante Magda Linette

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La española, número 64 de la WTA, se mantuvo en el partido en todo momento y, pese al favoritismo de la polaca, situada en el puesto 27, tuvo bolas para ganar ambas mangas, pero no fue capaz de materializarlas, perdiendo por la vía rápida.

En el primer set, Masarova comenzó con una rotura de servicio, aprovechando su gran saque, lo que le permitió lograr once saques directos. Pero no fue capaz de aguantar la ventaja y en el décimo juego, pese a tener tres bolas para cerrar el parcial, no pudo definir y la polaca no falló, adjudicándose los dos siguientes juegos.

En la segunda manga, ambas tenistas mostraron su gran habilidad al servicio, sin ceder ninguno de ellos. Linette tan solo tuvo una bola de 'break' que no aprovechó, llevando el partido al desempate. En ese definitivo 'tie-break', la española pudo cerrar a su favor el segundo set, pero no se mantuvo firme y empeoró sensaciones en un moento clave en el que la polaca sí estuvo a la altura, cerrando el partido en la primera opción que tuvo.