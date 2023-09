Acusan a diputada de Morena por encubrir violencia vicaria y sustracción de menores

Lizbeth Souza Palomino, teme por su vida, la de su familia y la de su hijo de siete años de edad, quien hace ocho días fue sustraído por su expareja Guillermo Xix, hijo de la diputada local del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Quintana Roo, Elda María Xix Euan, a quien denuncia por encubrir violencia vicaria y sustracción de menores.

Diputada de Morena postulará a su hijo en las próximas elecciones de Quintana Roo

En entrevista con Publimetro México, Lizbeth, denunció que la diputada de Morena encubre violencia vicaría, así como sustracción de menores al tener privado de su libertad a su propio nieto dentro de su casa en Chetumal, porque no quiere dañar su imagen ni la de su hijo, ya que lo postulará para un importante puesto gubernamental para las próximas elecciones en Quintana Roo.

Hace seis meses Lizbeth y Guillermo decidieron separarse legalmente después de compartir una relación durante ocho años, en donde hubo violencia que la terapia no puso solucionar; pese a que él se negó a firmar, ambos quedaron en buenos términos compartiendo la custodia del menor, sin embargo, al poco tiempo todo cambió.

De un momento a otro, Xix comenzó a ejercer violencia psicológica, acosar, hostigar, y amenazar a Lizbeth y a su familia, llegando al grado de pedirle a ella una ‘renuncia voluntaria’ en su trabajo en el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, motivo por el cual Guillermo aprovechó para reclamarle de no aportar dinero para el menor, acusándola de tenerlo en malas condiciones bajo su tutela.

“Atente a las consecuencias”, “no me vayas a hacer enojar porque no me conoces”, “con mi familia no te metas porque si no, me vas a conocer” y “tú sabes que tengo los recursos”, fueron algunas de las frases que utilizó Guillermo Xix para amenazar a Lizbeth.

Lizbeth Souza y Guillermo Xix. Exclusiva Publimetro México.

Pese a tener dos empleos, uno en el gobierno del Estado, no quiere dar pensión

Se cree que la influencias políticas de Elda María Xix Euan, lograron el despido injustificado de Souza Palomino en el Gobierno Municipal de Monte Blanco en Chetumal, una de las represalias que hubo en su contra, sin embargo, la denunciante no ha podido confirmar esta información.

“Temo por mi integridad, la de mi familia, la de todas las personas aliadas y por la de mi hijo”, mencionó Lizbeth a Publimetro México, pues asegura que su exsuegra y diputada de Morena, le dijo que “no la conocía molesta”.

Según Lizbeth, el hijo de Elda Xix, no quiso aceptar el acuerdo legal en donde ambos tendrían que aportar una pensión del 25% provisional de su sueldo; Guillermo, al igual que su madre, también funge como funcionario público, pues trabaja en los Servicios Estatales de Salud del Gobierno Estatal y en la Universidad Autónoma del Estado Quintana Roo (UAEQROO).

La persona cercana a Souza, aseguró que en los registros laborales del Estado, Guillermo, químico farmacobiólogo, labora dando clases en la UAEQROO y presta sus servicios como funcionario público en los Servicios Estatales de Salud los mismos días a la misma hora, lo cual genera una incompatibilidad horaria.

Demandas por violencia vicaria y sustracción de menores

Lizbeth decidió actuar por la vía legal y sumado al expediente por la guarda, custodia y pensión alimenticia del hijo de ambos, denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo a Guillermo Xix por violencia familiar y sustracción de menores -que tiene una sentencia de dos a cuatro años de cárcel-, ya que hace más de una semana no sabe nada de su hijo.

Gracias al acuerdo entre ambos padres, y pese a que su expareja le puso una orden de restricción porque ella constantemente le mandaba fotos del menor para informarle de su bienestar, Souza Palomino nunca le negó a la familia Xix pasar tiempo con el pequeño, por ello, el pasado 13 de septiembre Lizbeth permitió que Guillermo pasara por el niño con la condición de regresarlo a casa en un horario específico, el cual aceptó pero nunca cumplió.

Después de la hora establecida por la madre, el padre comenzó con evasivas y a poner pretextos para no regresar al niño a casa y ante la insistencia de Lizbeth, Guillermo y la diputada de Morena, Elda Xix decidieron bloquearle las llamadas telefónicas, asi como en redes sociales, pues su intención era quedarse con el menor.

Demanda por violencia vicaria y sustracción de menores. Imagen: Lizbeth Souza Palomino

“Si tengo que ir con el presidente, voy a ir con el presidente; no voy a parar”

Desde ese día, lo único que sabe Lizbeth es que su hijo no se ha presentado a clases ni en sus actividades extraescolares después de ser sustraído por su propio padre, delito encubierto por su abuela, motivo por el que Lizbeth tiene temor respecto a que puedan utilizar su posición política para afectarla a ella, a su familia y para corromper a la FGE y al Poder Judicial.

“Entregué a mi hijo de buena fé y hasta el día de hoy no se han tocado el corazón para regresarlo a nuestro hogar. Me encuentro realmente preocupada, NO deseo que ninguna madre más se encuentre en la posición en la que ahora estoy. He vivido días de angustia y desesperanza” aseguró Lizbeth.

La persona cercana a Lizbeth, segura que Guillermo vive en la casa de la diputada Xix Euan, quien a través de mensajes negó tener información sobre su nieto, esta funcionaria pública que, asegura, se jacta de estar en contra de la violencia vicaria y apoyar a la gente, ahora fomenta el secuestro y entorpece la situación poniendo en riesgo a su propio nieto.

La gobernadora de Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, no se ha pronunciado al respecto, pues se desconoce si la Fiscalía ya le informó sobre el caso, sin embargo, se espera el apoyo del gobierno estatal para que este no quede en la impunidad.

“Si tengo que ir con el presidente, voy a ir con el presidente; no voy a parar”, aseguró Lizbeth a Publimetro México, ante la desesperación de no saber nada de su hijo. “Solo quiero que me regresen a mi hijo, no estoy molesta con ellos, son personas heridas porque se les afectó su imagen pública”, finalizó.