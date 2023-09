Fútbol/Liga Pacheta: "Tenemos que ser más duros con balón y sin balón"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Son 24 futbolistas en la primera plantilla y los 24 son capaces de jugar y de ganar en Europa y en Liga. Utilizo la plantilla como creo que es conveniente. Hago cambios y tengo a gente fresca, y son buenos", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El preparador del 'submarino' hizo casi una decena de cambios en su segundo partido como técnico, en un debut europeo que pasó factura sobre todo con los errores atrás. "Los cambios que hemos hecho son internacionales. Los que han jugado de inicio mucha gente con experiencia, no me arrepiento. Hemos podido abrir el marcador pero no lo hemos hecho y ellos sí", afirmó.

"Tenemos que ser más duros con balón y sin balón, más fuertes. Tenemos que mejorar y arreglar ciertas cosas que no hacemos bien. Tenemos que mejorar los duelos en ataque y en defensa. Hemos de ser más duros, chutar más veces a portería y acercarnos más al área rival", añadió.