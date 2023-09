Gamarra ve desafortunada la crítica de Guerra a Díaz, pero lamenta "silencio atronador" de PSOE con pagos en prostíbulos

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Me parece que no fueron afortunadas y lo que no es afortunado pues evidentemente hay que decirlo alto alto y claro", ha admitido Gamarra en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press al ser preguntada por las palabaras de Guerra en las que ironizaba sobre los comentarios de la dirigente de Sumar considerando que las había realizado entre "una peluquería y otra".

Gamarra ha criticado, no obstante, que "muchas dirigente socialista que en el día de ayer estaban indignadas con estas palabras de Alfonso Guerra" pero que "han callado" sobre la sentencia de la Audiencia de Sevilla que codnena a seis años de cárcel al exdirector general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) Fernando Villén, por los pagos de 32.556 euros en prostíbulos con tarjetas bancarias de la Fundación.

"Tienen un silencio atronador en relación a que ayer se conociera una sentencia donde se condenaba a dirigentes nombrados por el PSOE por gastarse el dinero público en prostíbulos. De eso no dijeron ni mú", ha argumentado Gamara, para quien, sobre esto "también hay que elevar la voz".