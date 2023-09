Kenin, 1a semifinalista en el WTA 1000 de Guadalajara tras vencer a Fernández

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La estadounidense Sofia Kenin se convirtió el jueves en la primera semifinalista del WTA 1000 de Guadalajara al derrotar 6-4, 6-7 (6), 6-1 a la canadiense Leylah Fernandez.

Kenin, quien es la número 53 del escalafón de la WTA, espera a la gandora del partido entre su compatriota Caroline Dolehide y la italiana Martina Trevisan, que se realizaba más tarde.

Campeona del Abierto de Australia del 2020, Kenin requirió de 2 horas 47 minutos para vencer a la canadiense de padre ecuatoriano.

Kenin ahora tiene marca de 2-0 sobre Fernández en enfrentamientos en la WTA.

“Estoy muy orgullosa de mí misma, he estado trabajando muy fuerte para conseguir buenos resultados. He tenido muchos partidos en dos semanas y es normal cometer algunos fallos”, dijo Kenin. “No me sentí al cien por ciento, pero he conseguido luchar fuerte”.

Kenin está en su tercera semifinal en la presente temporada. Antes lo hizo en Hobart a principios de año y también la semana pasada en San Diego.

La estadounidense no alcanzaba una semifinal de un WTA 1000 desde el 2019, cuando lo logró en Cincinnati.