Narcotráfico, el mayor empleador de México con 60 mil ‘trabajadores’ en una década

Un estudio realizado por la revista Science llamado ‘Reducing cartel recruitment is the only way to lower violence in Mexico’ (Reducir el reclutamiento de los cárteles es la única forma de disminuir la violencia en México) realizado por Rafael Prieto-Curiel, Gian María Campedelli y Alejandro Hope, reveló que el narco es uno de los principales empleadores del país.

Science realizó un análisis que estima el tamaño de la población del narcotráfico y examina los factores que impulsan el crecimiento y la contracción de los cárteles en México, en donde, los principales son el reclutamiento (se unen nuevos miembros), la incapacitación (la policía encarcela o detiene a los miembros), el conflicto (luchan contra otros cárteles) y la saturación (los miembros se van).

Los resultados mostraron que en 2022 los cárteles mexicanos contaban con entre 160 mil y 185 mil ‘trabajadores’, convirtiéndose en uno de los principales empleadores del país, con una contratación de entre 350 y 370 personas por semana para evitar su colapso debido a las pérdidas durante los enfrentamientos.

Uno de cada tres homicidios intencionados del mundo se produce en México, representando una parte importante de estos, principalmente debido a la presencia del narcotráfico en muchas zonas del país; aunque los cárteles pierden docenas de miembros a diario mediante disputas y encarcelamientos, la violencia no ha disminuido a lo largo de los años.

Crimen organizado tiene más de 170 mil miembros en el país

A pesar del alto número de asesinatos y encarcelamientos en los últimos 10 años, los cárteles mexicanos han mantenido e incluso aumentado su poder, control y recursos, introduciendo aún más violencia en el país, por lo que Science midió los datos sobre 150 cárteles activos en México en 2020, incluyendo alianzas, rivalidades y datos correspondientes a homicidios, personas desaparecidas y encarcelamientos.

En 2021, México registró 34 mil víctimas de homicidio doloso, casi 27 víctimas por cada 100 mil habitantes, colocándose entre los países menos pacíficos de América Latina, que lo alberga al 8% de la población mundial; entre 2007 y 2021, el número de asesinatos en el país aumentó más del 300% y entre 2006 y 2018, hubo 150 mil muertes relacionadas con el crimen organizado.

Así mismo, 686 personas fueron asesinadas cada semana de 2021, con 137 personas adicionales dadas por desaparecidas y aun por encontrar, y más de dos mil 500 personas fueron encarceladas cada semana en el país, todo, relacionado con el narcotráfico.

En total, los cárteles mexicanos han tenido 50 mil bajas y 55 mil incapacitaciones que implican directamente a sus miembros, estimando que en 2012 había 115 mil ‘empleados’ de los cárteles que, para 2022, sumó 175 mil, aumentado su tamaño en 60 mil miembros en una década.

Principales cárteles mexicanos con más ‘trabajadores’

Los efectos del narcotráfico en la sociedad mexicana implican su presencia en una amplia gama de actividades ilegales como el deterioro de los derechos humanos y el debilitamiento de la estabilidad institucional a través de extensos actos de violencia, además algunos han adquirido una dimensión transnacional, expandiendo sus negocios a países como Estados Unidos.

Los cárteles tienen diferentes interacciones, según el estudio, pueden ser aliados, no tener interacciones o luchar por territorios o recursos, creando pérdidas sustanciales entre ambos grupos.

Los principales grupos del crimen organizado, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana, están presentes casi a nivel nacional y tienen alianzas con muchas organizaciones satélite que forman tres grupos principales.

¿Cómo hacer que el narco deje de ser el mayor empleador de México?

Estos grupos luchan entre sí, generando la mayor parte de la violencia entre estos mismmo cárteles y las organizaciones más pequeñas están localizadas en una ciudad en donde tiene ‘pocas interacciones’ de cooperación o conflicto con otros grupos o células criminles.

El objetivo de Science con esta investigación fue obtener estimaciones plausibles de la población de los cárteles, incluido su número de miembros y su capacidad de reclutamiento, así como simular diferentes escenarios políticos para desentrañar los efectos de las distintas estrategias para frenar el poder del narco y la violencia en México.

De acuerdo con los resultados,la solución sería que las autoridades en México reduzcan el reclutamiento para erradicar sustancialmente la violencia y disminuir el tamaño de los cárteles, ya que aumentar la incapacitación incrementaría tanto los homicidios como los miembros de estos grupos criminales.