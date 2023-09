NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Presidenta de Suprema Corte de Justicia mexicana no intentó evitar extradición de hijo de “El Chapo”

LA AFIRMACIÓN: Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, quiso evitar la extradición de Ovidio Guzmán López, hijo del excapo del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, que se llevó a cabo el pasado 15 de septiembre.

LOS HECHOS: México extraditó a Estados Unidos a Ovidio Guzmán López para que enfrente cargos por narcotráfico según anunció el Departamento de Justicia estadounidense, informó The Associated Press.

Las fuerzas de seguridad mexicanas aprehendieron en enero a Guzmán López, alias “El Ratón”, en Culiacán, capital del estado de Sinaloa.

El excapo se declaró inocente de narcotráfico, lavado de dinero y otros cargos en su primera audiencia judicial en un tribunal de Chicago desde que fue extraditado de México a Estados Unidos.

En redes se ha compartido la noticia, pero no todas las publicaciones al respecto son correctas.

Una publicación en Facebook asegura falsamente que la presidenta de la SCJN de México quiso evitar la extradición de Ovidio Guzmán. El mensaje incluye un video en el que se habla sobre la reciente extradición de Ovidio Guzmán y un narrador asegura: “este narcotraficante había estado metiendo bastantes amparos los cuales fueron aceptados por jueces subordinados a Norma Piña”.

Posteriormente, en el video se menciona que un juez primero de distrito en materia de amparo en el Estado de México le otorgó la suspensión provisional a la orden de extradición, que el 8 de marzo un juzgado tercero de distrito en materia de amparo le concedió una suspensión definitiva a la orden de aprehensión y que un juez de justicia penal federal en Hermosillo, en el estado de Sonora, también le concedió un amparo.

Pero en la grabación no se muestran evidencias que prueben que Piña intentó parar la extradición de Guzmán que ocurrió el 15 de septiembre, sólo se mencionan algunos de los amparos que la defensa del excapo tramitó en meses anteriores y que fueron concedidos por otros jueces.

Sobre los amparos que se mencionan, no hay reportes de que un juez de justicia penal federal en Hermosillo le haya concedido un amparo a Ovidio Guzmán como se afirma en el video. Lo que sí pasó es que a fines de febrero el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Hermosillo, libró una nueva orden de aprehensión contra Ovidio y por ello la defensa de “El ratón” solicitó la protección de la justicia federal en contra de mandamientos judiciales.

A inicios de marzo, Guzmán López obtuvo una suspensión definitiva que impide que se le ejecute alguna orden de aprehensión por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa. La medida cautelar fue concedida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.

A finales del mismo mes Ovidio promovió un juicio de amparo ante un juzgado federal para evitar ser llevado a Estados Unidos. La demanda de garantías fue admitida a trámite por el juzgado primero de distrito en materias de amparo y juicios federales en el Estado de México. La jueza Abigaíl Ocampo Álvarez concedió al excapo la suspensión provisional para que no hubiera extradición de inmediato.

AP contactó a la oficina de Piña para obtener un comentario, pero no obtuvo una respuesta inmediata. Hasta el 21 de septiembre no existen reportes oficiales de la SCJN que confirmen que la presidenta de la SCJN realizó gestiones para evitar la extradición del excapo.

Piña ha manifestado en distintas ocasiones que los jueces deben actuar con independencia.

“Es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces, en virtud de las resoluciones que emiten, y nunca, nunca perder de vista la independencia judicial, la de los juzgadores de uno de los poderes constitutivos de la república. Una judicatura independiente es el pilar de nuestra democracia. Es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental”, declaró la ministra a principios de este año.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha criticado dicha postura y ha señalado que desde que la nueva ministra fue elegida como presidenta no se vigila el “recto proceder” de los jueces, magistrados y ministros.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

Desfile en Nueva York no se hizo en apoyo a López Obrador

LA AFIRMACIÓN: Recientemente se realizó en Nueva York una marcha de migrantes en apoyo al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

LOS HECHOS: La publicación incluye un video que se refiere al Desfile Mexicano que se realiza en Nueva York desde hace 29 años para celebrar la independencia de México, no a una marcha en apoyo al mandatario mexicano.

LOS HECHOS: El pasado fin de semana en México se conmemoraron 213 años del inicio de la independencia del país.

El viernes 15 de septiembre el presidente López Obrador llevó a cabo el tradicional “grito” en el Palacio Nacional de la Ciudad de México y celebró a los héroes que participaron en el proceso de independencia. También protestó contra la discriminación y recordó a “nuestros hermanos migrantes”. El 16 de septiembre se realizó en el Zócalo capitalino el desfile militar. Ambas ceremonias son realizadas cada año por el presidente de turno.

Como cada año la celebración de la independencia mexicana se replicó en distintas ciudades del país y del mundo y una de ellas fue Nueva York, en donde como parte de los distintos festejos se llevó a cabo un Desfile Mexicano el 17 de septiembre.

En redes los usuarios compartieron videos y fotografías del evento, pero no todas las publicaciones son correctas.

Una publicación compartida en Facebook señala falsamente que dichas imágenes muestran una marcha de migrantes en apoyo a López Obrador.

Pero el mensaje incluye un video en el que un conductor habla del Desfile Mexicano que se realiza en la ciudad de Nueva York desde hace 29 años, no de una marcha de migrantes en apoyo a López Obrador.

En la grabación el conductor dice que a la manifestación acudieron casi un millón de personas para “festejar la independencia” y escuchar el mensaje que López Obrador pronunció el viernes.

“Todo esto también corresponde a lo que ha hecho el presidente desde aquí desde México dándoles su lugar, dándoles su espacio a nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos”, dice el conductor. Posteriormente el hombre muestra algunas imágenes del desfile, se asegura que se rompió un récord de asistencia, pero no menciona que se trate de una marcha pro López Obrador.

En el video se usa como fuente el tuit del gobernador del estado mexicano de Puebla, Sergio Salomón, pero en éste el funcionario tampoco habla de una “marcha de migrantes” a favor de López Obrador sino de un desfile para celebrar la independencia de México.

La empresa Mecenas, una de las organizadoras del evento, dijo a AP vía telefónica que el desfile no tenía como objetivo apoyar al presidente mexicano.

“No tenemos ningún fin político. El desfile al que acudieron un millón de personas se hace con el único objetivo de celebrar la independencia de México sin importar el presidente que se encuentre en turno”, aclaró Beba Rojas, vicepresidenta de Mecenas.

— Abril Mulato

Audio de excanciller mexicano apoyando a opositora fue creado digitalmente

LA AFIRMACIÓN: Un audio revela que el excanciller mexicano Marcelo Ebrard llamó a sus seguidores a apoyar las aspiraciones presidenciales de la senadora opositora Xóchitl Gálvez.

LOS HECHOS: El audio fue creado a través de inteligencia artificial, dijo un vocero del exfuncionario. Además, Ebrard ha reiterado públicamente que de ninguna manera apoyará a Gálvez, quien competirá por la presidencia a través del principal bloque opositor.

Ebrard denunció irregularidades el 6 de septiembre en un proceso de encuestas para definir al candidato del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), rumbo a los comicios del año próximo.

Tras las denuncias Ebrard informó su desacuerdo con los resultados que arrojaron como ganadora a la exalcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. De acuerdo con las encuestas, Ebrard quedó en segundo lugar.

En entrevistas posteriores Ebrard dijo que podría abandonar Morena a raíz de las supuestas irregularidades en el proceso de selección del candidato y de la falta de respuesta del partido a sus denuncias.

Luego de la selección de Sheinbaum, en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones falsas sobre ella y el proceso interno de Morena.

Por ejemplo, una publicación que circula en la red social X, antes llamada Twitter, incluye el audio creado digitalmente para decir que éste revela que Ebrard llamó a sus seguidores a apoyar a Gálvez.

Pero, en primer lugar, tras las denuncias hechas por Ebrard el excanciller ha respondido a periodistas que no existe la posibilidad de que apoye a la oposición en las elecciones del 2 de junio próximo.

Por ejemplo, en una entrevista radiofónica el 7 de septiembre con la periodista mexicana Carmen Aristegui, el exfuncionario descartó esa posibilidad.

“Eso no, eso no existe para mí, porque sería negar toda mi historia política y mis convicciones políticas... no se trata de estar en la boleta a cualquier costo”, dijo Ebrard. “No es la idea. O sea, tienes que ser congruente”.

Además, Esteban González, de comunicación social de la oficina de Ebrard, dijo a AP que el audio que circula es “fake news”.

Previamente, Daniel Millán, vocero de Ebrard, denunció a través de las redes sociales la circulación del audio creado digitalmente.

“La pieza se generó con inteligencia artificial y es parte de una guerra sucia que continúa. Marcelo no ha considerado, en momento ninguno, respaldar al FAM”, dijo en referencia al bloque opositor llamado Frente Amplio por México.

Gálvez fue electa recientemente como líder de ese bloque opositor conformado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Además, al escuchar el audio, AP constató que la supuesta voz del excanciller y las frases en el audio se escuchan robotizadas y no fluyen de manera natural.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Documento muestra pagos de anterior avión presidencial, no una nueva compra

LA AFIRMACIÓN: El gobierno de México comprará en 2024 un avión presidencial de 6.370 millones de pesos (372 millones de dólares).

LOS HECHOS: El documento que utilizan las publicaciones muestra el monto total y los pagos anuales del avión presidencial que México obtuvo en 2012 y que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador vendió en abril pasado. Datos de Hacienda muestran que, hasta el momento, se han destinado 4.606 millones de pesos (269 millones de dólares) por el pago del avión y se proyectan que se siga pagando durante al menos los próximos cuatro años.

Usuarios de redes sociales y medios de comunicación reclamaron que el gobierno de López Obrador solicitó 6.370 millones de pesos para comprar un nuevo avión presidencial meses después de que su gobierno vendiera una aeronave similar que el mandatario se negó a utilizar.

Los documentos que utilizan las publicaciones muestran fragmentos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) de 2024 en las que aparece el rubro “Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor”, junto con la clave 12071320003.

Sin embargo, AP encontró que esa clave en los datos contables de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde al avión presidencial adquirido en 2012.

El presupuesto federal de 2013, que incluye la misma clave, reportó que el avión tendría un costo total de 6.308 millones de pesos y que ese año se pagarían 70 millones de pesos (cuatro millones de dólares). Para 2014, el pago anual sería de 218 millones (12 millones de dólares) y para 2015 pasaría a 424 millones (24 millones de dólares).

El PPEF de 2024, que aún requiere la autorización del Congreso, contempla que ese año se paguen 387 millones de pesos (22 millones de dólares) y que se continúe con el pago de ese avión al menos durante los próximos cuatro años.

Ante una consulta de AP, un vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que las publicaciones se refieren al avión presidencial adquirido en 2012.

López Obrador anunció en abril que se había celebrado el contrato de compraventa de la aeronave, un Boeing 787, con el gobierno de Tayikistán, un país de Asia Central con 10 millones de habitantes.

El avión fue vendido por 1.658 millones de pesos (unos 92 millones de dólares), precisó el mandatario.

López Obrador, que se enorgullece de su austeridad y acostumbra a viajar en vuelos comerciales, se había comprometido desde que asumió el gobierno en diciembre de 2018 a vender la aeronave por considerarla un bien demasiado lujoso, e incluso promovió una rifa simbólica.

La venta se había dificultado debido a que el avión estaba configurado para transportar a sólo 80 personas y tiene una suite presidencial completa con baño privado.

— El periodista de AP León Ramírez verificó esta información.

Presidente mexicano no se quedó dormido en conferencia de prensa

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra al presidente mexicano quedándose dormido en una de sus conferencias de prensa matutinas.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en TikTok muestran el video alterado para decir falsamente que el presidente se “quedó dormido” en una de sus conferencias.

Las publicaciones no aclaran la fecha de la conferencia de prensa ni el tema del cual hablaba Andrés Manuel López Obrador en el video.

La grabación alterada muestra a López Obrador diciendo la frase: “Me comuniqué con ella y hablé con ella, pues felicitándola, sobre todo por ser la primera mujer”.

Sin embargo, el video muestra a López Obrador haciendo una pausa de 16 segundos al decir la palabra “por”, mientras dirige la mirada hacia abajo. El presidente después prosigue en el video para concluir la frase.

Usuarios que han sido críticos del presidente compartieron las publicaciones para burlarse del mandatario.

Pero al hacer búsquedas de palabras clave en Google, AP corroboró que el video fue ralentizado para generar la apariencia de que López Obrador se quedó dormido, pero esto no ocurrió.

El fragmento muestra a López Obrador respondiendo en su conferencia del 3 de enero si había felicitado o no a la ministra Norma Piña, quien recientemente había sido elegida presidenta de la Suprema Corte mexicana.

Al resultar electa presidenta de la corte, Piña se convirtió en la primera mujer en encabezar el máximo tribunal de justicia mexicano en la historia del país.

Al revisar el video original de la conferencia, disponible en el canal oficial de YouTube del gobierno mexicano, AP constató que López Obrador no hizo la pausa de 16 segundos, sino que hizo una breve pausa de 4 segundos para concluir la frase.

Además, después de hablar de ese tema, López Obrador respondió preguntas sobre otros asuntos, como el de la polémica en torno al presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel y de otros nombramientos en el Poder Judicial.

— Marcos Martínez Chacón

