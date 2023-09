Rebordinos: "Qué interesante sería una entrevista a la X del GAL defendiendo por qué creó el GAL"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha señalado que sería "interesante" escuchar una entrevista a la X del GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) "defendiendo" por qué se creó este grupo porque "igual que ETA no tiene ninguna justificación, el GAL tampoco la tiene: era terrorismo de Estado".

"Qué interesante sería escuchar una entrevista a la X del GAL defendiendo por qué creó el GAL. Porque igual que ETA no tiene ninguna justificación, y me hincho a decirlo una y otra vez, pero hay razones que explican lo que fue ETA, el GAL no la tiene tampoco. Era terrorismo de Estado, pero obviamente hay cosas que explican por qué nació el GAL, no nació porque sí. No nació porque había unas mentes perversas, que algo de perversas tenían que tener, pero se crea fruto de unas circunstancias de un momento y hay cosas que lo explican y es interesante conocer esas razones", ha defendido Rebordinos en una entrevista con Europa Press, a escasas horas de la inauguración del 71ª edición del Festival de San Sebastián.

Así ha justificado Rebordinos que el certamen acoja el estreno del documental 'No me llame Ternera', codirigido por Jordi Évole y Màrius Sánchez, en el que el periodista catalán entrevista al exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera'.

"Hay que intentar que la Guerra Civil en España no vuelva a pasar, que ETA y el GAL no vuelvan a existir. Y para eso, las nuevas generaciones tiene que conocer qué ha pasado, tienen que conocer todos los detalles, tienen que oír todas las versiones y a partir de ahí sacar sus propias conclusiones", ha explicado.

José Luis Rebordinos asegura que en 'No me llame Ternera, el exdirigente de ETA es su "mayor enemigo" porque "se hace daño a sí mismo y a su forma de entender el mundo y lo que fue ETA".

ESTRENARÍA ENTREVISTAS A HITLER O FRANCO

Además, asegura que si existiesen entrevistas a "perpetradores de crímenes contra la humanidad" justificando sus actuaciones, como Hitler o Franco, el Festival de San Sebastián acogería sus estrenos siempre que cumpliesen una serie de condiciones.

"A este tipo de entrevistas hay que exigirles que tenga un nivel profesional, que sea bueno; que haya contexto; y que el entrevistador les haga preguntas incómodas, incluso agresivas. Si cumpliera estos tres requisitos, por supuesto que las estrenaríamos", ha señalado.

En este punto, ha recordado que el Festival ha proyectado, y se proyecta por todo el mundo, la cinta 'El triunfo de la voluntad' de Leni Riefenstahl, que representa los valores de la ideología nazi "con toda claridad". "Es importante que también se vean este tipo de cosas", ha subrayado.

Para Rebordinos, ver una película de un "asesino" hablando de ello no convierte al que la ve en asesino porque el público es adulto. "Esta es otra falacia. Parece que hay una serie de gente que es la que tiene que decirnos qué tenemos que ver el resto. Es decir, hay una gente que dice que esto es malo y no se puede poner. Oiga, déjeme que la vea y decida si me parece mala o no", ha criticado.

ENTREVISTA A TERNERA: GRAN VALOR PERIODÍSTICO E HISTÓRICO

Rebordinos ha comentado también que se quedó "muy impactado" con la entrevista, principalmente por los testimonios del superviviente Francisco Ruiz Sánchez. "Creo que como documento periodístico tiene un valor incalculable y como documento histórico acabará teniendo un gran valor", ha recalcado.

El director del festival ha lamentado que las voces críticas hayan "censurado" la cinta sin haberla visto frente a otros como Sortu, que la han visto y la han criticado. "Lo que no entiendo es esta cultura que se está creando de que cuando algo nos molesta, cuando algo no lo entendemos, cuando algo no responde a nuestros criterios, hay que prohibirlo. Lo siento, hay muchísimas cosas que yo detesto que jamás las prohibiría", ha insistido.

En esta línea, el director se ha referido a la carta de 514 intelectuales, víctimas de ETA y políticos, como Mari Mar Blanco, Ana Iribar, Carmelo Barrio, Fernando Savater o Fernando Aramburu, que en un manifiesto pedían la retirada de 'No me llame Ternera' de la programación. Al respecto, ha manifestado que le sorprendió la presencia de Aramburu, autor del libro 'Patria', y que posteriormente se realizó una serie con el mismo nombre que se proyectó en San Sebastián.

"Una persona que sufrió bastante presión con su novela, y fue muy denostada, y que había gente que pensaba que no era legítimo que escribiera esa historia, me ha sorprendido que pida que se retire la película", confiesa.

INFLACIÓN "DESBOCADA" Y HUELGA DE ACTORES, PRINCIPALES PROBLEMAS

A escasas horas del inicio del festival, Rebordinos, que además celebra este viernes su cumpleaños, afirma estar "muy ilusionado" y con ganas de tener las primeras impresiones del público. En esta edición se ha vuelto a enfrentar al problema de la inflación, que sigue "desbocada", y también a la huelga de guionistas y actores de Hollywood.

"No podemos dejar de ser un reflejo de lo que pasa en el mundo en general y en el mundo del cine en particular. En estos momentos el mundo del cine vive una crisis fuerte, vive una gran convulsión con la aparición de la Inteligencia Artificial y esto ha llevado a una huelga que nos ha repercutido en una presencia menor de actores y actrices norteamericanos", ha lamentado.

Así, admite que la 71ª edición del certamen tiene menos glamour norteamericano, pero ensalza la presencia de grandes nombres del cine español y europeo, como Juliette Binoche, Gabriel Byrne, François Cluzet o Jessica Chastain, confirmada este pasado jueves.

Respecto a la Sección Oficial, donde destacan 'Un amor', 'Puan', 'Fingernails', 'O corno' o 'El sueño de la sultana', Rebordinos cree que hay es muy variada y heterogénea. "Como siempre, hay una combinación de películas más diferentes, que buscan nuevos caminos, nuevas formas de narrar, con otras de directores más consagrados y más clásicos", explica.

En el caso del cine español, considera que hay "buena cosecha" y que sigue gozando de un buen momento. "Las referencias del año pasado son muy complicadas, porque algunas películas tuvieron una repercusión internacional brutal. Vamos a ver si este año también. Espero que algunas de las tres películas españolas que están aquí salgan muy reforzadas", ha afirmado.

JAVIER BARDEM, LA GRAN AUSENCIA

El Festival de San Sebastián no contará con la presencia de Javier Bardem, cabeza de cartel, y Premio Donostia 2023 por las limitaciones que le impone la huelga convocada por el Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA).

"Fue una decisión consensuada. Sabíamos como estaba la situación y el que se planteó su ausencia fui yo. No tenía mucho sentido que viniese porque en la rueda de prensa se hubiera hablado más de la huelga que de su trayectoria", ha revelado.

Quién sí estará será Víctor Erice de quien se proyectará su esperado regreso al largometraje, 'Cerrar los ojos'. Por su parte, el tercer premiado, el realizador japonés Hayao Miyazaki, director de 'El viaje de Chihiro', recogerá de forma virtual este premio honorífico en reconocimiento a toda su carrera. En la ceremonia de inauguración se proyectará su último largometraje, 'El chico y la garza'.

Por último, Rebordinos se ha referido al auge de la Inteligencia Artificial y asegura que es una herramienta que "puede ser muy peligrosa" si no se controla y se regula. "Creo que la IA, al igual que las plataformas, no son el diablo. Tiene cosas positivas y negativas, pero creo que si se controla puede ser un buen instrumento de trabajo", ha apostillado.