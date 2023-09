Ancelotti: "Vinícius va a estar en la convocatoria del derbi"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Vinícius empezó a entrenar ayer con el equipo, está en una buena condición, la lesión está olvidada. Ha entrenado hoy muy bien, va a estar en la convocatoria y mañana decidiré qué papel va a tener en el partido de mañana. No está Carvajal, todavía le falta algo para estar al 100%; los otros, aparte de Arda Güler, que empezará el lunes a entrenar con el equipo, están todos bien. Están completamente recuperados Mendy y Ceballos", declaró en rueda de prensa.

Además, apuntó que el riesgo de recaída del brasileño "es cero". "Entrenó porque el riesgo es cero. Si mañana creemos que hay un tanto por ciento de riesgo, no vamos a arriesgar. Lo hablaremos mañana con toda la calma y toda tranquilidad. Lo importante es que Vinícius se ha recuperado. Le he dicho que le falta un poco de condición física, es bastante normal, pero son cosas que evaluaremos mañana", explicó.

En otro orden de cosas, el técnico italiano desveló cómo se encuentra la plantilla. "Las sensaciones siempre son buenas antes de un partido importante como el de mañana. Tenemos ganas, ilusión, la preocupación de enfrentarnos a un rival con muchos recursos... Todo normal, nada nuevo. Lo que prevalece es la ilusión por hacer un gran partido y ser capaces de tener la buena dinámica que tenemos en este momento", expresó.

En este sentido, aseguró que quieren "ganar" pero "no para meter en dificultad al Atlético, sino para sumar puntos para intentar ganar LaLiga". "El derbi es siempre una gran oportunidad, estés en un gran momento o en un momento más difícil. Son partidos especiales. Son los dos equipos de la capital, dos equipos con mucha calidad, son partidos con mucha intensidad, muy bonitos de ver. No creo que le pese el partido que hizo contra el Valencia, también hizo un buen partido contra la Lazio. No creo que nada afecte a la dinámica del partido de mañana, será un partido distinto", señaló.

También considera que "no hay diferencia" para él a nivel de emotividad entre un derbi madrileño y un Clásico. "Son partidos que me gusta preparar, nos gusta ser protagonistas. Hay una atención especial y tenemos la ilusión de hacer lo máximo para ser protagonistas", manifestó.

Respecto al malestar gastrointestinal de Jude Bellingham, afirmó que "ha sido una anécdota". "No se encontró bien el jueves, pero hoy está mucho mejor, se ha entrenado con normalidad y va a estar en el partido", dijo. "Si no está Bellingham, tengo a otro. En estos partidos, la plantilla ha demostrado que ante la falta de jugadores importantes ha sido capaz de arreglarlo muy bien. Si Bellingham no está en un partido no nos pondremos a llorar; descansará y estará más listo para estar en el próximo partido", aseveró.

Preguntado por cómo lleva dejar fuera del once a hombres como Luka Modric y Toni Kroos, Ancelotti reflexionó sobre su gestión del centro del campo. "Dejar en el banquillo a alguien cuesta mucho, no solo a Kroos y a Modric, también a Valverde, a Tchouaméni, a Camavinga... La competencia en el mediocampo es muy alta. La reflexión que he hecho esta semana con ellos es que cuando hago un cambio veo al jugador que sale triste, y al jugador que entra muy contento", subrayó.

"Entiendo que uno salga triste, porque piensa que lo cambio porque no está jugando bien, pero lo cambio porque tengo recursos en el banquillo y voy a poner a un jugador más fresco. Les he dicho que no estén tristes cuando salgan del campo, porque tienes que estar triste solo cuando no lo has intentado al 100%. Habitualmente, los que juegan lo intentan 100%, y cuando lo haces no tienes que marcharte triste del campo", prosiguió.

Por último, se mostró convencido de que en el derbi no se producirán ataques racistas contra Vinícius. "Algo ha cambiado después de lo del año pasado, y no me refiero a lo que pasó en el Metropolitano, sino lo que pasó más adelante, en Valencia. Algo ha cambiado, hay un ambiente más sereno, más tranquilo, más respetuoso. Creo que mañana va a ser lo mismo", concluyó.