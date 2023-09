Fórmula 1/GP Fernando Alonso: "Somos más carne de Q1 y Q2 que de Q3, pero los pequeños milagros nos mantienen"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Por la Q1 y la Q3 estoy contento. Nos falta ritmo, tampoco nos podemos esconder en ese sentido. Creo que ahora mismo, con la mejora de AlphaTauri y de otros equipos, somos más carne de Q1 y Q2 que de Q3, y sin embargo nos estamos manteniendo en Q3. Esos pequeños milagros, como la vuelta de Singapur, que creía que había sido muy buena, y la vuelta aquí en Suzuka nos mantienen un poco en la pomada, así que contento", señaló en declaraciones a DAZN.

A pesar de todo, el asturiano reconoció las buenas sensaciones de la tanda definitiva. "No he sufrido, lo disfruté. Al final, Suzuka te da una adrenalina superior, es un circuito fantástico para conducir un Fórmula 1, te gustaría tener unas décimas más siempre en el bolsillo", explicó.

"Pero sobre todo disfruté la vuelta de la Q2, la vuelta de Q3 también, en la Q1 sufrimos un poco más, no estaba del todo cómodo, pero luego hicimos unos ajustes en el alerón", indicó sobre los cambios realizados durante la sesión de calificación.

Por delante tendrá al japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri) y a los Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton. "Sobre el papel no nos venía muy bien y... No sabíamos tampoco dónde íbamos a acabar, ya vimos en las 'free practice' que nos faltaba mucho ritmo, era un circuito que sobre el papel no nos venía muy bien y por desgracia lo confirmamos", apuntó.

"Tampoco Catar creo que nos puede venir bien. En este fin de semana difícil hay que seguir entrando en el 'Top 10' en la Q3 y sumando puntos mañana, ojalá", concluyó.