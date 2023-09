Un tiroteo en un pub de la ciudad sueca de Sandviken deja dos muertos

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El tiroteo ha estallado en el pub Mulligan's en el centro de Sandviken, una ciudad a unos 200 kilómetros al norte de Estocolmo, poco después de las 22.00 horas de este jueves, según ha informado el medio The Local.

"Sospechamos que una persona era el objetivo y las otras tres estaban en el lugar por diversos motivos, pero no estaban involucradas. No puedo decir en este momento si eran empleados o invitados", ha dicho el portavoz de prensa de la policía, Magnus Jansson Klarin, y ha añadido que "el objetivo sospechoso es uno de los fallecidos. Lamentablemente la otra víctima fatal es una persona que no tuvo nada que ver".

Las dos víctimas son hombres de entre 20 y 70 años y los heridos son una mujer de unos 20 años y un hombre de unos 40 años, que tienen heridas que no ponen en peligro sus vidas.

Según informes no confirmados del periódico regional Gefle Dagblad, se busca a un hombre de unos 20 años en relación con el tiroteo, pero hasta este viernes por la tarde no se ha realizado ningún arresto.

La policía ha relatado el viernes por la tarde que cree que el tiroteo fue parte de un conflicto personal y no está relacionado con un conflicto mortal de pandillas en curso en las últimas semanas que se ha cobrado víctimas en Estocolmo y Uppsala, pero han agregado que aún no podían decirlo con certeza.