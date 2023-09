UNAM prepara picni para observar el eclipse anular solar

Si eres fan de la astronomía no te puedes perder este evento que será inolvidable, en los próximos días ocurrirá uno de los espectáculos astronómicos más sorprendentes, el primero de los dos eclipses, tendrá lugar el 14 de octubre de 2023 y será un eclipse anular de Sol en la región sureste del país. El 8 de abril de 2024 sucederá un eclipse total de Sol que cruzará por la zona norte del país, desde Sinaloa hasta Coahuila.

La UNAM llevará a cabo la actividad “Picnic bajo la sombra”, que se realizará el 14 de octubre en las Islas de Ciudad Universitaria, cuando ocurra el eclipse solar anular a las 9:36 horas del día. En la que se podrá disfrutar del punto máximo que se verá en México y que ronda el 69.78 por ciento del fenómeno. El evento es abierto al público en general y gratuito.

Los doctores Jesús González y José Franco darán una breve introducción y, con la ayuda de voluntarios, guiarán al público para ver eclipse anular solar a través de métodos seguros.

Actividades en el Pícnic bajo la sombra

Instalación de un planetario

9:36 horas: Inicia el eclipse solar anular

10: a 10:30 horas: Conferencia “México bajo la sombra de la luna: Eclipses solares del 2023 y 2024, con la divulgadora científica Julieta Fierro

10:40 a 11:00 horas: Homenaje a Javier Álvarez

11:09 horas: el eclipse alcanzará su punto máximo

11:15 a 11:26 horas: Presentación de Kepler’s Harmony of the Worlds (1977), pieza de la compositora estadounidense Laurie Spiegel

11:30 a 12:00 horas: Presentación de libro: Astronomía para astrólogos

¿Qué es un eclipse anular solar?

Lo que observaremos el próximo 14 de octubre será un eclipse anular solar, que es cuando el tamaño de la Luna es menor al tamaño aparente del Sol.

De acuerdo con la NASA: “Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se alinea entre el Sol y la Tierra, pero en su punto más lejos desde la Tierra. Como la Luna está más lejos de la Tierra, parece más pequeña. No bloquea la vista completa del Sol. Cuando la Luna esté frente al Sol, se verá como un disco oscuro encima de un disco brillante más grande. Esto crea lo que aparece un anillo alrededor de la Luna”.

El próximo eclipse solar anular se podrá ver desde la península de Yucatán, especialmente en Campeche y Quintana Roo. Además, el eclipse anular será visible en partes de los Estados Unidos y muchos países de América del Sur y Central.

¿Cómo mirar el eclipse solar anular?

La NASA advierte que No es seguro mirar directamente al Sol sin protección ocular especializada para la observación solar. Por lo que recomienda usa visores solares y no lentes de sol comunes, pues estos no protegen los ojos, sin importar lo oscuro que estén.

Tampoco es recomendable mirar el eclipse solar anular a través de una lente de cámara fotográfica, telescopio, binoculares o cualesquier otros dispositivos, ya que los rayos solares concentrados atravesarán quemarán tus ojos provocando lesiones graves. Debes usar visores solares seguros que debe cumplir con la norma internacional ISO 12312-2