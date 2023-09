Irene Paredes: "Muchos de los problemas vienen porque se nos ha tratado muchas veces como a niñas"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La internacional española Irene Paredes ha asegurado que parte del conflicto que mantienen las jugadoras con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se produce porque sienten que las han tratado "muchas veces como a niñas", además de confirmar que "no" querían acudir a la convocatoria pero que se quedaron porque la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha comprometido a "hacer cambios".

"Evidentemente, queréis que digamos todos los detalles, señalando personas, y eso no lo podemos hacer porque hay un proceso judicial abierto. Lo que tenemos claro es que, con las situaciones que acontecieron, tanto el día de la final como después en la Asamblea, no podemos tolerarlo. La RFEF no debería tolerarlo", señaló en declaraciones a los medios de comunicación.

En este sentido, explicó que querían "crear precedentes positivos, no algo negativo para nosotras y para toda la sociedad". "Creemos que muchos de los hechos vienen porque se nos ha tratado muchas veces como a niñas, y creo que todas somos adultas. Somos mujeres y queremos que se nos trate como tal, como mujeres profesionales que juegan al fútbol, nada más", indicó.

Además, aseguró que la RFEF "se ha comprometido a hacer ciertas cosas". "No todas dependen de nosotras y no todas las demandamos nosotras. Nosotras no queremos tolerar ese tipo de situaciones y queremos ser profesionales. A partir de ahí, los que deciden son ellos, no nosotras", dijo. "Cada una de nosotras, todas las que estamos aquí, hemos sentido algún tipo de acoso similar, mayor o menor, y es hora de acabar con esto. Todo el mundo se siente identificado, sentimos verdaderamente esa cercanía, nos hemos levantado y ya vale", añadió.

Por otra parte, la defensa vasca relató cómo se desarrolló todo desde que fueron convocadas. "Todo lo que se ha dicho es verdad. No queríamos venir, vinimos y tuvimos muchas reuniones. Vinimos sin quererlo, eso nos ha permitido tener varias reuniones, ser escuchadas, que se comprometan a hacer los cambios que queremos, que necesitamos para poder tener una estructura totalmente profesional y poder rendir al máximo nivel con garantías", explicó.

"A partir de ahí el equipo decide quedarse por toda la gente que duda y que nos pide ser profesionales. Ahí tenéis el resultado, ganamos a Suecia. Hacemos lo que sabemos hacer, que es jugar a fútbol. Y ahora estamos algo más tranquilas, intentando centrarnos en el fútbol", prosiguió.

En otro orden de cosas, negó que las jugadoras hayan pedido la destitución de Montse Tomé como seleccionadora. "¿Alguien ha pedido cambios en el banquillo? Pregunto. Pues entonces vamos a hacer caso a lo que decimos las jugadoras", manifestó.

Por último, negó también un desencuentro con Athenea del Castillo, la única de las jugadoras que no firmó el último comunicado. "¿Qué es lo que visteis en el partido? ¿Cómo visteis las celebraciones? Yo creo que no hay nada más que añadir. Cada uno se expresa libremente, y así lo hizo Athenea. Podemos estar de acuerdo o no, pero en el vestuario no hay ningún problema", finalizó.