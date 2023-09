Mueren dos palestinos en una incursión israelí en Cisjordania

CAMPO DE REFUGIADOS DE NOUR SHAMS, Cisjordania (AP) — Dos palestinos murieron el domingo durante una incursión militar israelí en el norte de Cisjordania, según dijeron funcionarios palestinos de salud. El suceso continuaba con el repunte de la violencia durante un sensible periodo feriado judío.

El ejército israelí dijo que había intervenido en el campo de refugiados de Nour Shams, cerca de la localidad de Tulkarem, para destruir lo que describió como un centro de mando miliciano y un almacén de bombas en un edificio.

Las unidades de ingeniería detonaron varias bombas colocadas bajo las calles, afirmó, y los milicianos abrieron fuego y arrojaron explosivos, a lo que las tropas respondieron con disparos con munición letal.

Dos hombres —Asid Abu Ali, de 21 años, y Abu Daghash, de 32— murieron por fuego israelí, según el Ministerio palestino de Salud. La operación causó daños importantes en calles y en el edificio sospechoso.

Israel ha incrementado sus incursiones, especialmente en el norte de Cisjordania, durante el último año y medio en lo que describe como una campaña para eliminar a milicianos palestinos y frustrar ataques futuros.

Pero los palestinos dicen que las redadas consolidan la ocupación iniciada hace 56 años en Cisjordania. Las operaciones no parecen haber reducido los combates y han contribuido a debilitar a la Autoridad Palestina, el gobierno que administra parte de la Cisjordania ocupada por Israel.

En lo que va de año han muerto unos 190 palestinos en Cisjordania, según un conteo de The Associated Press. Israel dice que la mayoría eran milicianos, pero también han muerto jóvenes que protestaban contra la incursiones y otras personas que no participaban en las confrontaciones.

Al menos 31 personas han muerto en ataques palestinos contra israelíes este año.

En la última semana, las tensiones han empezado a extenderse a la Franja de Gaza, donde cientos de palestinos han celebrado protestas masivas junto a la cerca que separa el territorio de Israel.

Ataques aéreos israelíes golpearon el sábado un recinto miliciano por segunda ocasión en dos días, después de que palestinos enviaran globos incendiarios a terrenos de cultivo israelíes y manifestantes palestinos arrojaran piedras y explosivos contra los soldados en la cerca de separación.

El repunte en la violencia coincide con la temporada del año nuevo judío. Los judíos celebran el Yom Kippur, el día más sagrado de su calendario, el domingo por la noche, que se verá seguido por el festival de Sukkot, que dura una semana.

Se espera que durante el Sukkot muchos judíos visiten el lugar más sensible de Jerusalén, que los judíos conocen como Monte del Templo y los musulmanes como Noble Santuario. El complejo, donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, es a menudo un foco de violencia.

Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en la Guerra de los Seis Días. Los palestinos reclaman esos territorios para formar un estado independiente.