Aitana Bonmatí: "No sé cómo afrontamos tan bien el partido contra Suecia con tanto estrés y ansiedad"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Los primeros días fueron muy complicados, no pudimos dormir lo suficiente, mucho estrés, ansiedad, no sé cómo afrontamos tan bien el partido contra Suecia. Hicimos un partidazo y ahora nos preguntamos cómo es que jugamos tan bien. A medida que pasan los días la cosa está más tranquila y ya estamos 100% concentradas en el fútbol, aunque no dejemos todas las batallas que tenemos por delante", declaró en rueda de prensa.

Sobre estos primeros días, recalcó que fueron "agotadores" pero explicó que con el paso de los días "todo se ha ido calmando". "Nos hemos podido focalizar más en el fútbol, que es lo que realmente queremos. Si va a haber rotaciones o no no depende de nosotras, depende de Montse. Tenemos una plantilla amplia como para afrontar cualquier tipo de partido, se ha visto en el Mundial y el otro día contra Suecia", apuntó.

Además, la futbolista del FC Barcelona confesó que acudieron desconcertadas a la concentración "por cómo se dio la convocatoria". "Es cierto que a Montse la conocíamos ya desde hace muchos años. Ella también nos conoce a nosotras, no es nada nuevo. La cosa está más calmada, no solo en nosotras, sino con todo el cuerpo técnico y con todos los miembros de la delegación. No tengo nada más que añadir", subrayó.

Sin embargo, no quiso valorar si Montse Tomé debe seguir como seleccionadora, aunque sí le mostró su apoyo. "No podría decir otra cosa. Me gustaría seguir en la línea de Alexia e Irene, es un tema que a nosotras no nos incumbe. Ahora mismo, la cosa está tranquila. Intentamos volver a la normalidad, centrarnos en el fútbol y dejar las polémicas aparte", indicó.

"¿Qué nos gustaría que pasara? Que volviéramos un poco a la normalidad, sabiendo que hay muchas cosas que mejorar que ya se han hablado. Por las dos partes nos hemos comprometido a dejar un buen legado y unas buenas condiciones para todas las generaciones que vienen. Obviamente, también somos un ejemplo, no solo a nivel deportivo, sino a nivel social, de que queremos una sociedad igualitaria y mejor, que conciba al hombre y a la mujer por igual, que tengamos los mismos derechos y que se nos trate igual", finalizó.