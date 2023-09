Diego Pablo Simeone: "Este lunes, al colegio con la camiseta del Atlético"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Hoy Álvaro hizo un partido extraordinario más allá de los dos goles, por su trabajo. Necesitamos a este Morata, sabemos que lo puede hacer, que tiene sus armas, para llegar a los números que busca y necesitamos. Ojalá pueda mantener este nivel, es un delantero importante para la selección española y para el Atlético", dijo sobre el autor de un doblete.

El 'Cholo' elogió al ariete madrileño, quien no parecía tener clara su continuidad en el Atlético, así como vio necesaria la presencia de Koke de inicio, de vuelta tras lesión. "Hicimos un partido muy bueno. En el primer tiempo entramos fuerte, podíamos hacer daño por los costados, sabíamos que sufrían con los centros al segundo palo y lo ejecutaron de la mejor manera", afirmó.

"Lo más grande de hoy fue el espíritu que tuvo el equipo, cuando sube y baja de la grada, somos un equipo difícil. Veníamos del partido del Valencia, que no estaba preocupado, era un partido que podía pasar. Hicimos un gran partido en Roma y hoy jugaron el partido que la gente necesitaba ver. Buscamos arrancar el segundo tiempo atacando y apareció el tercer gol, y pudimos llegar al final con tranquilidad", añadió.

Simeone insistió en calificar de "muy bueno" el partido de su equipo, contundente en ambas áreas. "Fue un partido en general muy bueno, después del 2-0 retrocedimos demasiado. Después volvimos a ser consistentes, y jugamos. El equipo tiene armas para hacerlo. Los grandes equipos logran la contundencia defensiva y ofensiva, a más consistencia te eleva la posibilidad de jugar el partido con más tranquilidad", apuntó.

"No interpreto lo que piensan los demás. Interpreto lo que veo, lo que veíamos que podía ser bueno para el equipo. Interpreto que el equipo hizo un gran partido y me pone contento que mañana lunes los chicos van a ir al colegio con la camiseta del Atlético de Madrid y eso me pone muy feliz", terminó.