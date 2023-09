Fiscalía investiga como feminicidio muerte de joven en la colonia Anáhuac

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el posible delito de feminicidio ocurrido en la colonia Anáhuac, caso que se difundió ampliamente debido a que un video muestra el momento en que sacan el cuerpo del domicilio en una camilla con ayuda de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con la FGJ, el hecho ocurrió el 22 de septiembre, por lo que un hombre está bajo investigación, la mujer fue reportada como desaparecida por autoridades del Estado de México, pues su ausencia se denunció ante la Fiscalía de Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE).

Por este deceso se notificó a elementos de la Policía de Investigación ya que la víctima tenía varias señas particulares de la persona reportada como desaparecida.

“El cuerpo fue retirado del domicilio ubicado en la colonia Anáhuac y llevado a una agencia funeraria, donde un hombre contrató sus servicios, posiblemente con la intención de cremar el cuerpo; sin embargo, personal de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio se presentó al lugar, a efecto de recuperar y trasladar los restos mortales de la víctima, al Instituto de Ciencias Forenses, a fin de practicarle la necropsia de Ley, que determine la causa de la muerte”.

Los agentes de la FGJ han llevado a cabo diversas entrevistas con posibles testigos de los hechos y de identidad. Además, llevan a cabo el análisis de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas.

La #FiscaliaCDMX integra una carpeta de investigación por la posible comisión del delito de feminicidio, ocurrido el pasado viernes 22 de septiembre, en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo; por estos hechos, un hombre es investigado pic.twitter.com/D8YkPLLtVH — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 25, 2023

La SSC afirmó que la noche del día 22, en un domicilio localizado en la calle Lago de Chalco, los policías recibieron el reporte de una persona inconsciente. Al llegar, se entrevistaron con un hombre, de 53 años de edad, quien les informó que su nuera se había desvanecido, la cual padecía de trastornos alimenticios y respiratorios.

Una vez que solicitaron los servicios de emergencia, se comprobó que ya no contaba con signos vitales, además de que el cuerpo no tenía signos de violencia, también se dio avisó a las autoridades ministeriales que confirmaron que no había signos de violencia y permitieron a sus familiares a hacer los trámites funerarios correspondientes.

El reportero Carlos Jiménez en su cuneta de X afirmó que el hombre investigado es Sean Alejandro Valdés y confesó que fue el responsable de acabar con la vida de la mujer, identificada como Montserrat.