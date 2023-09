Gamarra avisa al PSOE, ante la investidura, que "no hay más transfuguismo ideológico" que el de Sánchez con la amnistía

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que en el debate de investidura el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, apelará a la conciencia, no solo del PSOE, sino de los dirigentes de "diferentes sensibilidades políticas" para que "recapaciten" ante la hoja de ruta que pretende el socialista Pedro Sánchez, dado que, según ha recalcado, no se presentó a las elecciones incluyendo la amnistía en su programa. A su entender, no hay más transfuguismo ideológico que ése".

Después de que Sánchez haya acusado a Feijóo de alentar el transfuguismo, Gamarra ha resaltado que eso es "algo que ha introducido el Partido Socialista dentro de este debate" y ha subrayado que "evidentemente no es la política que practica el Partido Popular".

"Yo creo que el mayor ejercicio de transfugismo que se está produciendo en nuestro país en estos momentos lo está protagonizando Pedro Sánchez. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay mayor transfugismo que el transfugismo ideológico que está detrás de haberte presentado con un programa electoral que no recoge la amnistía y estar dispuesto a pactar un Gobierno asumiendo una amnistía", ha declarado en una rueda de prensa en la sede del PP.

Gamarra ha recordado que en el pasado Sánchez fue investido presidente "con menos de 172 escaños", que son los que tiene asegurados ahora Feijóo, y ha añadido que ahora "no son necesarios más votos" sino que con "abstenciones de distintas formaciones políticas podría valer" para que el candidato del PP fuera investido presidente del Gobierno.

"Esta pregunta en relación a qué opina del transfugismo yo creo que debiera de realizarse al Partido Socialista", ha enfatizado Gamarra para recordar que las urnas "no habilitaron a nadie" a articular una amnistía o un referéndum de autodeterminación. Además, ha aludido a las prácticas que lleva a cabo el PSOE, como el préstamo de diputados a Junts para que pueda conformar grupo parlamentario propio.

PREGUNTA A NACIONALISTAS SI CREEN QUE SÁNCHEZ SERÁ "MÁS DE FIAR"

Gamarra ha avanzado que en su discurso de investidura Feijóo va a "apelar de manera directa a la conciencia de los dirigentes de las diferentes sensibilidades políticas". "También aquellos partidos que deberían pensar si lo que prefieren es un presidente de Gobierno firme y sólido pero dialogante y fiable a un presidente sumiso que ya ha demostrado que es capaz de engañar a todo el mundo todo el tiempo", ha abundado.

En este sentido, ha indicado que hay una "pregunta clara" para hacer a dirigentes de algunos partidos nacionalistas y es "si creen que Sánchez será más de fiar con ellos que lo que ha sido con sus propios compañeros de partido".

"Mañana Alberto Núñez Feijóo será el primer candidato a la investidura que, pudiendo obtener los votos para ser presidente, renuncia a conseguirlos. Repito, sabemos perfectamente cuáles son las exigencias para conseguir esos votos, pero el Partido Popular, prefiere la dignidad que un Gobierno con indignidad", ha proclamado, para subrayar que su formación va a defender la igualdad de todos los españoles como anunció este domingo en la protesta en la plaza de Felipe II.

"NO LES VAMOS A FALLAR"

En este sentido, ha recalcado que el PP no va a "fallar" a los españoles porque es un partido que "cumple la palabra dada". Y el compromiso asumido públicamente por Feijóo, ha proseguido, es garantizar "siempre" la igualdad entre todos los españoles.

Gamarra ha confirmado que Feijóo expondrá propuestas "económicas, sociales e institucionales" en un discurso que será "consecuente" con el programa electoral con el que se presentó a las elecciones el pasado 23 de julio y que incluirá los seis pactos de Estado que ha ofrecido estas semanas a los partidos y agentes sociales con los que se ha reunido antes del debate de investidura.

Al ser preguntada si con esa apelación a la conciencia el PP tiene esperanza de que pueda salir adelante la investidura de Feijóo, Gamarra se ha limitado a reiterar que van a apelar a la conciencia de los dirigentes de las formaciones políticas presentes en el Congreso "para que recapaciten y reflexionen".

"LA AMNISTÍA NO LA HA SOÑADO EL PP"

Tras calificar de "éxito" la protesta del PP contra la amnistía porque "desbordó" las previsiones del partido, Gamarra ha resaltado que la amnistía "no la ha soñado el Partido Popular" sino que de ella "habla todo el mundo". Es mas, ha subrayado que ni siquiera el jefe del Ejecutivo en funciones lo ha desmentido". "Y el que calla, otorga", ha enfatizado, para añadir después que "blanco y en botella".

En este punto, ha insistido en que la amnistía no es "algo" que se hayan "imaginado 48 millones de españoles" sino que es "de lo que todo el mundo habla y de lo que todo el mundo escribe" tras las "exigencias" de Carles Puigdemont y las manifestaciones del líder de ERC, Oriol Junqueras, aludiendo a que ya estaba pactada.

En ese contexto, ha indicado que mañana en el Pleno del Congreso se podrá "comparar un proyecto de país pensado para 48 millones de españoles" como el que pretende Feijóo con el de Sánchez, en el que el líder del PP dejará claro lo que "no está dispuesto a hacer por ser presidente de España porque supone defraudar a España y entregar a España".

PIDE A SÁNCHEZ "TOMAR NOTA" TRAS LA PROTESTA DE MADRID

En cuanto a si el PP tiene previsto promover más movilizaciones como la de este domingo, Gamarra ha subrayado que el PP "no se va a callar" ni se va a "resignar" ante lo que está pasando. Por eso, ha dicho que el PP se sumará "a cualquier manifestación que pueda haber" para defender la igualdad de los españoles, como la del 8 de octubre en Barcelona convocada por Sociedad Civil Catalana.

"Lo más importante sería que tomara buena nota el secretario general del Partido Socialista de lo que ayer se vivió en Madrid porque esa movilización es un mensaje directo también a él", ha manifestado, para añadir que esa movilización no estaba secundada solo por votantes del Partido Popular sino que había también electores de partidos de "izquierdas".