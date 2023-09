Oposición de Venezuela debate con autoridad electoral el alcance de su apoyo a las primarias

CARACAS (AP) — El Consejo Nacional Electoral y la oposición de Venezuela se sentarán a negociar el alcance del apoyo logístico que prestaría la autoridad electoral a las primarias de las que saldrá el candidato unitario opositor para enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, ahora que han pasado más de tres meses de haberlo solicitado y una vez que se renovó a la directiva del ente rector de los comicios.

Ambas partes anunciaron el lunes que instalarán una comisión mixta desde el martes para discutir todos los aspectos de la eventual asistencia técnica que dé el CNE venezolano ante las primarias de la oposición del 22 de octubre. Lo declararon a la prensa Elvis Amoroso, presidente del CNE, acompañado de los miembros de la Comisión Nacional de Primarias, encabezada por Jesús María Casal.

El anuncio se produce tres días después de que el Consejo Nacional Electoral —en donde los aliados del oficialismo son mayoría desde hace más de dos décadas— aprobara la solicitud que presentaron los líderes opositores el pasado 5 de junio pasado para que el organismo electoral preste apoyo logístico y técnico a las primarias.

Ante un silencio que se mantuvo por más de tres meses, la oposición aseguró hace un mes que organizaría las primarias, abiertas para más de 20 millones de ciudadanos, sin apoyo del CNE y que aún así las llevaría a la práctica totalidad del territorio venezolano.

Ahora, con la predisposición del CNE a prestar asistencia logística, se discutirán aspectos técnicos, se intercambiará información y se verificarán “las condiciones en las cuales podría solicitarse una asistencia técnica”, apuntó el representante de la comisión opositora.

Aún no queda claro si la oposición aceptará ese apoyo, cuando faltan 27 días para ese evento electoral.

Previo al encuentro del lunes, la comisión de primarias indicó que se reunió con los 13 candidatos a las primarias y facciones políticas que apoyan el proceso. No se informó lo acordado tras esa consulta.

La Comisión ya anticipó a mediados de junio, justo después de la intempestiva renuncia de la anterior directiva del CNE que fue elegida en mayo de 2021 para ejercer por siete años, que su intención de convocar a primarias seguía “intacta” con o sin apoyo de la autoridad electoral.

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por partidarios del presidente Nicolás Maduro, decidió también en junio revisar la permanencia de la dirección del Consejo Nacional Electoral y convocar a un comité para elegir a los próximos miembros de ese organismo colegiado.

El CNE se encarga de organizar los comicios nacionales, estatales y municipales en el país sudamericano.

Su nueva junta directiva fue designada el 24 de agosto pasado. Desde la renuncia de los anteriores directivos y hasta el viernes pasado, el organismo electoral postergó la decisión sobre aprobar o no asistencia en las primarias.

Al estar abiertas para todos los venezolanos inscritos en el padrón electoral, la convocatoria electoral de la oposición supone un gran reto financiero, técnico y logístico.

Entre las inquietudes planteadas por la comisión opositora ante el eventual apoyo del CNE en las primarias está la de establecer un conteo paralelo de las papeletas, dada la desconfianza de algunos partidos en el sistema de escrutinio 100% automatizado de Venezuela.

También les preocupa la “protección de la identidad de los votantes”, según indicó la comisión en un comunicado la semana pasada. Muchos temen que con la participación del Consejo se podría repetir la situación en la que se expuso la identidad de los electores que se expresaron a favor de un referendo para recortar el mandato del ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Cientos de personas denunciaron que entre 2003 y 2004, luego de aparecer en la llamada “Lista Tascón” fueron despedidos de sus cargos en empresas públicas y se les impidió contratar con el Estado.

La reciente designación de Amoroso como cabeza del CNE no ayudó a despejar esas dudas. María Corina Machado, que busca convertirse en la candidata presidencial unitaria de la oposición en las primarias, fue inhabilitada en junio para ejercer cargo público por Amoroso, ex legislador oficialista y ahora ex contralor general.

En su rol como contralor —desde 2018— Amoroso ha inhabilitado, entre otros, a la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, una disidente del oficialismo que huyó de Venezuela en 2017; a un exalcalde y a más de dos decenas de exdiputados opositores y disidentes oficialistas por supuesto ocultamiento de información de sus patrimonios.