Portaltic.-Hotel Barcelona y Palworld, entre las novedades presentadas en Tokyo Game Show 2023

El evento de este año, que se ha celebrado del 21 al 24 de septiembre en Japón, ha contado con algunas novedades y actualizaciones de videojuegos relacionadas, sobre todo, con títulos de desarrolladoras japonesas como Bandai Namco, Capcom o Square Enix.

En este sentido, uno de los anuncios compartidos por Xbox, durante su participación en el evento, es el de Hotel Barcelona, que forma parte de una colaboración entre Hidetaka 'Swery65' Suehiro y Goichi 'Suda51' Suda, que se lanzará para Xbox Series X y S durante 2024.

Se trata de un juego de acción y terror en 2D con un formato de bucle temporal. En él, los jugadores deberán luchar contra enemigos variados como criaturas alienígenas o asesinos en serie.

Siguiendo esta línea, Xbox ha confirmado que se lanzará una versión del videojuego de RPG Octopath Traveler II, desarrollado por Square Enix, para sus consolas a principios de 2024. Este título ya se puede disfrutar en las consolas de Nintendo, PlayStation y PC, y en unos meses los usuarios podrán jugarlo también en Xbox series X y S.

Además, otro de los videojuegos que llegará en enero de 2024 será Palworld, de la desarrolladora Pocket Pair, un título de rol al que se refieren como el "Pokémon con pistolas" y que se podrá jugar en las consolas de Xbox y en PC a través de Steam.

Xbox también ha presentado el nuevo circuito ambientado en la ciudad de Hakone (Japón) para el nuevo videojuego de Forza Motosport. Este circuito estará disponible con el lanzamiento del videojuego en Game Pass el próximo 10 de octubre, para las consolas Xbox Series X y S.

La colección de juegos Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy estará disponible en las consolas de Xbox en el mes de enero de 2024, tal y como ha detallado la compañía. Así, se podrá acceder al recopilatorio de Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attonrey - Dual Destinies; y Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice, a través de Xbox Game Passs.

No obstante, esta trilogía también estará disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC con Windows, aunque llegará más tarde, el 25 de octubre de 2024.

De igual forma, el próximo martes 26 de septiembre, estará disponible la trilogía Phoenix Wright: Ace Attorney, que agrupa las tres primeras entregas y que se lanzará en Xbox Game Pass y PC Game Pass. También llegará a 'smartphones', por lo que los usuarios podrán jugar con controles táctiles.

Otro de los anuncios del Tokyo Game Show 2023 es la llegada de My Hero Ultra Rumble, el juego gratuito de tipo 'battle royale' de Bandai Namco, a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam el próximo jueves 28 de septiembre.

ASSASIN'S CREED NEXUS VR

Coincidiendo con las novedades compartidas en el Tokyo Game Show 2023, Ubisoft también ha anunciado la fecha de lanzamiento de su primer videojuego AAA de realidad virtual Assassin's Creed Nexus, que se podrá disfrutar a partir del 16 de noviembre de este año en Meta Quest Platform.

Así lo ha mostrado la compañía a través de un nuevo trailer en el que ha compartido algunos detalles de este nuevo título, que se podrá jugar en los visores Meta Quest 2, Meta Quest 3 y Meta Quest Pro, y que permitirá a los jugadores encarnar varios maestros Assassin y, por primera vez, actuar físicamente como ellos en primera persona.

De hecho, los usuarios deberán luchar para frenar los planes de su enemigo Abstergo, que pretende manipular las creencias de las personas usando tecnología antigua. Para ello, los jugadores viajarán por las memorias de tres maestros Assassin de distintas épocas y podrán utilizar sus armas.

Con el maestro Connor, los usuarios participarán en la Revolución de las Trece Colonias, con Kassandra descubrirán el mundo de la Antigua Grecia y con el maestro Ezio vivirán aventuras en la Italia del Renacimiento. Además de todo ello, los usuarios deberán actuar como 'hackers' encubiertos, contratados por la jefa de Ciberseguridad de la empresa, Dominika Wilk, para oponerse a Abstergo.

En cuanto al modo de juego, podrán usar las manos para bloquear, esquivar, contraatacar y enfrentarse en combate con una amplia variedad de enemigos. Asimismo, se incluyen elementos de jugabilidad como el 'parkour', el sigilo y el icónico salto de fe. Assassin's Creed Nexus estará disponible para todos los jugadores por 39,99 euros.

GERIGHTY COMO PRODUCTOR EJECUTIVO EN TOM CLACY'S THE DIVISION

Por otra parte, Ubisoft también ha anunciado el nombramiento de Julian Gerighty como productor ejecutivo de la franquicia Tom Clacy's The Division, por lo que supervisará todos los juegos y productos de la marca, incluyendo Tom Clancy's The Division 3, cuyo desarrollo lidera Massive Entertainment (que actualmente está reuniendo al equipo del juego).

Además, tal y como ha explicado la compañía en un comunicado, Gerighty también guiará los distintos elementos de producción interdependientes de la marca The Division, como el juego para móviles The Division Resurgence, en The Division Heartland y en The Division 2.

En lo que respecta a otros títulos, Gerighty ha compartido su compromiso para "convertir Star Wars Outlaws en un éxito", como ha detallado la desarrolladora. Para ello, se mantendrá en el proyecto hasta su lanzamiento y, de esta forma, se encargará de asegurar que "el juego cumple con su visión creativa" y ofrece "una gran experiencia" a los jugadores.

Según ha recordado Ubisoft, Julian Gerighty dispone de una larga trayectoria en el sector de los videojuegos "desde el comienzo de su carrera en la sede central de Ubisoft" participando en franquicias de éxito como Tom Clancy's Splinter Cell, Tom Clancy's Ghost Recon y The Crew.