Vela.-Grant Dalton y la America's Cup, protagonistas este martes en los Desayunos Deportivos de EP

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El regatista neozelandés y director del Emirates Team New Zealand, defensor del título, hablará de las expectativas deportivas y del impacto que generará la America's Cup en la Ciudad Condal, cuya bahía acogerá las regatas de la 37 edición del 'trofeo de las cien guineas' entre agosto y octubre del próximo año.

Este foro es el sexto de la decimoquinta temporada de los 'Desayunos Deportivos', patrocinados por DAZN, Loterías y Apuestas del Estado, UnicajaBanco y Vithas, después de que la primera presidenta de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF), Beatriz Álvarez, la inaugurara en diciembre, y de los posteriores del entonces presidente de la RFEF Luis Rubiales y de Francisco Blázquez, presidente de la RFEBM, en febrero y abril.

Asimismo, el presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, y los atletas Raquel González y Mario García analizaron a finales de julio las opciones del equipo nacional antes del Mundial de Budapest, donde España concluyó en un histórico tercer puesto en el medallero.

Y en el precedente la presidenta de Deporte&Business, Alicia Garrido, y Marta Figueras-Dotti, presidenta del Ladies European Tour, abordaron la celebración, por primera vez en España, de la Solheim Cup, en la que Europa ha logrado este domingo en Finca Cortesín, en Casares (Málaga), el hito de su tercer triunfo consecutivo.

En el pasado ejercicio intervinieron el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda; el de la RFEBM, Francisco Blázquez; el de LaLiga, Javier Tebas; y el entonces seleccionador nacional femenino de fútbol, Jorge Vilda, junto a las recientes campeonas del mundo Alexia Putellas, dos veces Balón de Oro, Patri Guijarro e Irene Paredes.

Igualmente lo hizo el entonces presidente del CSD, José Manuel Franco, presentado por el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; la presidenta de la Federación Internacional de Triatlón y miembro del COI, Marisol Casado, la de la Federación Española de Remo, Asunción Loriente, y la presidenta de FUTPRO, Amanda Gutiérrez; y el director de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), José Luis Terreros.

En cursos precedentes, el propio Jorge Vilda y las internacionales Amanda Sampedro, Mariona Caldentey y Silvia Meseguer acudieron antes de ir al Mundial de Francia. Posteriormente, bajo el título de 'Motor, con 'M' de mujer', intervinieron las pilotos Ana Carrasco, primera mujer campeona del mundo en Supersport 300; Sara García, campeona del mundo de bajas; Tatiana Calderón, primera mujer en participar en la Fórmula 2, y Marta García, única piloto española de las WSeries.

El presidente del CPE, Miguel Carballeda; Teresa Perales, la deportista española con más medallas (27) en unos Juegos Paralímpicos y Premio Princesa de Asturias de los Deportes de 2021; el atleta Gerard Descarrega, campeón paralímpico, del mundo y de Europa en 400 metros; y el ciclista Ricardo Ten, campeón del mundo en pista y ruta y bronce en Tokio, ofrecieron una radiografía del deporte paralímpico antes del aplazamiento inicial de Tokyo 2020 por la pandemia.

Bajo el título, 'Repsol, 50 años de apoyo y triunfos en el deporte de motor', Carlos Sainz, bicampeón del mundo de rallys y tricampeón del Dakar y premio Princesa de Asturias de los Deportes de 2019; Jorge Martínez 'Aspar', cuádruple campeón del mundo de motociclismo y nombrado 'Leyenda de MotoGP'; y Toni Bou, treinta y tres veces campeón del mundo de trial, analizaron las causas que han situado a España como una potencia mundial en el motociclismo y automovilismo.

El presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), May Peus; la responsable de Mujer y Nieve de la RFEDI, Paula Fernández-Ochoa, el rider Regino Hernández, bronce en los Juegos de PyeongChang 2018, y el esquiador olímpico Juan del Campo hablaron del legado de Blanca Fernández-Ochoa.

Y el mánager general del Movistar Team, Eusebio Unzué, los exciclistas Pedro 'Perico' Delgado, Ángel Arroyo y Pablo Lastras y el excampeón del mundo de ciclismo en ruta Alejandro Valverde repasaron los 40 años de éxitos 'De Reynolds a Movistar'.

PRINCIPALES ACTORES DEL DEPORTE NACIONAL

En las campañas anteriores han desfilado por los 'Desayunos Deportivos' los principales protagonistas del deporte nacional e internacional, como es el caso de directivos de clubs, organismos y entidades deportivas y deportistas y exdeportistas de múltiples disciplinas.

Entre ellos, la primera presidenta del CSD, María José Rienda, sus antecesores Jaime Lissavetzky, Albert Soler, José Ramón Lete y Miguel Cardenal, y los predecesores, Irene Lozano y José Manuel Franco; los presidentes de la AFE, David Aganzo, de la ACB, Antonio Martín, y Jorge Garbajosa, ahora presidente de FIBA Europa.

Igualmente, el presidente del Consejo de Administración del Real Valladolid, Ronaldo Nazario; el del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y el ahora presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y el ex del Real Madrid Ramón Calderón, el ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque y el ex entrenador del Liverpool y Real Madrid Rafa Benítez.

Ocuparon este ágora del deporte presidentes de federaciones nacionales, el entonces presidente de la Asociación de Deportistas (AD) Cayetano Martínez de Irujo, las campeonas olímpicas Lydia Valentín y Carolina Marín; los pilotos Marc Márquez, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Maverick Viñales, Álex Crivillé, y el '12+1' veces campeón del mundo Ángel Nieto; Marc Coma y Stephane Peterhansel, 'Monsieur Dakar'; los nadadores Rafa Muñoz, Aschwin Wildeboer y Mireia Belmonte, las de 'sincro' Ona Carbonell y Raquel Corral, y el golfista Miguel Ángel Jiménez.

Igualmente lo hicieron el director general del MAPFRE en la Volvo Ocean Race (VOR), Pedro Campos, el patrón del desafío español, Xabi Fernández, y los tripulantes Támara Echegoyen, primera española en la historia de la regata, y Joan Vila, considerado como el mejor navegante del mundo; y los seleccionadores campeones del mundo José Vicente 'Pepu' Hernández, Paco Antequera y Javier Lozano, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS).

No faltaron los exciclistas Miguel Indurain, pentacampeón del Tour; Alberto Contador, doble ganador de Giro y Tour y tricampeón de La Vuelta; Joaquim 'Purito' Rodríguez; y el mejor atleta y la mejor baloncestista españoles de todos los tiempos, Fermín Cacho y Amaya Valdemoro.

El exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, y los exconsejeros delegados de las candidaturas olímpicas de Madrid 2016 y Madrid 2020, Mercedes Coghen y Víctor Sánchez, analizaron las opciones del proyecto de la capital de España para albergar los segundos Juegos en el país.

PRESENCIA INTERNACIONAL: COI, NBA Y JJOO

Representantes de organismos internacionales estuvieron también en los 'desayunos' como el entonces vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el español Juan Antonio Samaranch Salisachs; el ex Embajador para el Legado Olímpico y Paralímpico de Londres 2012, Lord Sebastian Coe, actual presidente de World Athletics, antigua IAAF; el ex Embajador del Reino Unido en España Giles Paxman; el ex Director General de la Volvo Ocean Race (VOR) Knut Frostad, y el ex Director General Delegado de ASO Yann Le Moenner.

Además, el Secretario Extraordinario de Seguridad para Grandes Eventos de Brasil, Andrei Augusto Passos, el ex Director Ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bertomeu, el Embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours, y el vicepresidente de NBA para EMEA, Jesús Bueno, figuran en la lista de intervinientes.