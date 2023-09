Acusan a oficial dominicano de violar a inmigrante haitiana

SANTO DOMINGO (AP) — Un agente de inmigración en República Dominicana se encuentra preso bajo acusación de violar a una mujer haitiana en una celda de detención del aeropuerto internacional en presencia del hijo de ella de 4 años, informaron las autoridades el martes.

El agente —cuyo nombre no se dio a conocer— fue arrestado el fin de semana, y el fiscal Milcíades Guzmán dijo que le ha pedido al juez que lo mantenga preso mientras dura la investigación.

El presunto incidente sucedió el sábado por la madrugada en una celda en el Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo, dijeron las autoridades. The Associated Press generalmente no identifica a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual, a menos que lo han públicamente ellas mismas.

Dijeron que la mujer viajaba a Nicaragua, pero quedó detenida en República Dominicana presuntamente por presentar documentos falsos. La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, dijo a la prensa local que el apellido del padre del niño provocó confusión acerca de los documentos.

La mujer alegó que el agente entró a la celda y le ordenó que se quitara la ropa. Dijo a las autoridades que se resistió, pero temía que le sucediera algo a su hijo, que dormía en la celda con ella. Guzmán dijo que los fiscales pidieron inmediatamente una orden de arresto.

Según la Agencia Nacional de Migración, el niño ha quedado bajo custodia del gobierno.