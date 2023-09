Alejandro Blanco: "Tenemos el modelo de federaciones más democrático del mundo"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Cuando ocurre algo siempre se cuestiona el modelo. Yo creo que tenemos el modelo de federaciones más democrático y el mejor del mundo. Si no, no podrían salir los resultados. Si no hay una buena estructura, una buena planificación, saber lo que queremos hacer, pensar en el hoy y en el mañana, sin olvidar el ayer, y los resultados del deporte español. Y todo eso es lo que premiamos aquí", ha comentado Alejandro Blanco en alusión al 'caso Rubiales'.

El máximo mandatario del deporte olímpico español ha catalogado el de 2023 como "el mejor verano en resultados de la historia del deporte español". "Julio y agosto ha sido verdaderamente espectaculares; junio y también septiembre", ha expuesto.

"Por primera vez creo realmente que estamos en disposición de superar los registros de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Lo creo de verdad. Nos faltan unos meses, pero las expectativas que tenemos y los resultados comparativos que hacemos con otros años nos invita a ser muy optimistas, realistas pero muy optimistas", ha dicho el presidente del COE sobre las expectativas en París 2024.

Blanco ha señalado que "solo hace falta ver" a los que reciben los premios, para entender "el porqué de los grandes éxitos del deporte español". "Por estos grandes éxitos se hacen reconocimiento a los deportistas y a las federaciones, es de justicia, y es nuestra obligación, y también nuestra devoción", ha apuntado al referirse a los medallistas de los Juegos Europeos de 2023.

Unos Juegos Europeos en los que la delegación española ha conseguido 21 oros, 17 platas, 19 bronces, 57 diplomas, lo que supone "uno de los mayores éxitos como equipo" del movimiento olímpico español. "De 257 deportistas que fueron a los Juegos, 220, es decir, el 85% de los deportistas quedaron entre los ocho primeros. Al final a veces hablamos solo de las medallas y es injusto", ha apuntado Blanco.

El presidente del COE ha destacado que balonmano, fútbol, natación, pádel y taekwondo "quedaron los primeros"; karate, los segundos, y bádminton, piragüismo y tiro con arco, los terceros en el medallero por deportes. Unos números por los que piensa que "repetir y aumentar los éxitos de Cracovia sea difícil".

"Habéis superado en este campeonato todas las expectativas, habéis logrado a nivel individual y de equipos unos resultados maravillosos para vuestro deporte, primero para vosotros, luego para vuestro deporte y sin ninguna duda para el deporte español", ha sentenciado.

Blanco ha hablado también del orgullo que sentía cuando el resto de delegaciones hablaban del rendimiento de España. "Escuchaba cada día cuando íbamos al hotel los comentarios de todos los representantes de los comités olímpicos hablando de cómo estaba actuando el equipo español. Hablaban de medallas, pero yo creo que era más importante que hablaban con admiración y con respeto a todo lo que el deporte español estaba consiguiendo", añadió.

Por último, el presidente del COE ha agradecido a los deportistas que compitieran como compiten y lo que hacen a través de la competición "para toda la sociedad española", por su "valentía y pasión", además de por todo lo que hacen por "el deporte español y enseñarle al mundo" que España cuando tiene un objetivo y todos trabajan en la misma dirección "no hay límite ni barrera que no se pueda saltar".