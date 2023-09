Aragonès dice que "ahora" es el momento de comprometer a Sánchez a un referéndum: "Debemos utilizar esta fuerza"

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha hecho un llamamiento a la unión del independentismo para aprovechar la "fuerza" que tienen "ahora" en el Congreso de los Diputados y sacar al Gobierno de Pedro Sánchez un compromiso por un referéndum.

"Si en algún momento hemos tenido fuerza para hacerlo, es ahora. Debemos utilizar esta fuerza para arrancar un compromiso a Sánchez para que Cataluña vote", ha proclamado este martes en su discurso en el Debate de Política General (DPG) en el Parlament, que ha durado unas dos horas y en el que ha insistido en que la amnistía será una realidad "inevitable".

Aragonès ha destacado que los diputados independentistas del Congreso tienen la llave de la gobernabilidad, por lo que ha llamado a aprovechar la oportunidad desde la unión: "Estoy preparado y no escatimaré esfuerzos. La resolución del conflicto pasa por que Cataluña vote".

Considera que sería un "grave error" no aprovechar esa fuerza, y ha alertado de que, tras la desaparición de Ciudadanos del Congreso, no hay una mayoría alternativa que no pase por los diputados independentistas.

INSTA A SÁNCHEZ A FIJAR LAS BASES

En este sentido, Aragonès ha instado al presidente en funciones del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, a fijar las bases de un referéndum en Cataluña que permita a los catalanes votar sobre la independencia.

Ha pedido a Sánchez "valentía y decisión" para alcanzar un compromiso a lo largo de la próxima legislatura, y ha asegurado que en Cataluña no hay un problema de convivencia o de encaje, sino de soberanía.

Aragonès ha celebrado que Junts se sume a la vía de la negociación, "un camino muy difícil" por el cual el Govern ha apostado desde hace cuatro años y con el cual han logrado que el Estado reconozca que existe un conflicto en Cataluña, ha dicho.

Ha afirmado que la amnistía sirve para garantizar una negociación de igual a igual, y "pasará, por muchos que algunos se indignen" y se manifiesten en contra, ha dicho en alusión al acto del PP este domingo.

El presidente ha situado la amnistía como un compromiso imprescindible para la investidura, pero ha advertido de que las bases para votar en un referéndum son "la condición que hay que poner sobre la mesa".

DISPUESTOS A GANAR PERO TAMBIÉN A PERDER

Ha recordado que precisamente hace un año, en el DPG de 2022, apostó por un acuerdo de claridad que sentara las "reglas del juego" para que los catalanes pudieran decidir el futuro político de Cataluña, a semejanza de Escocia, Quebec o Irlanda.

Aragonès ha avanzado que el Consejo Académico nombrado por el Govern para el acuerdo de claridad presentará próximamente sus conclusiones, un "punto de partida" para debatir.

Además, ha defendido que un referéndum es una herramienta democrática y "la máxima legitimidad" para contar con todo el mundo y lograr un resultado que tenga reconocimiento.

"Estamos dispuestos a aceptar la decisión de la ciudadanía. Estamos dispuestos a ganar un referéndum, pero también estamos dispuestos a perderlo si así lo decide la ciudadanía de Cataluña. Porque somos demócratas", ha añadido.