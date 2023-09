Armenia/Azerbaiyán.-Erdogan dice que Armenia "paga el precio de la masacre de Jóyali" y ensalza el "éxito" de Azerbaiyán

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha descrito la toma de Nagorno Karabaj por parte de Azerbaiyán como "un éxito histórico" y ha recalcado que Armenia "está pagando el precio de la masacre de Jóyali", cometida en 1992 durante la Primera Guerra de Nagorno Karabaj y que se saldó con la muerte de cientos de civiles y la huida de la población azerí de dicha localidad.

"Turquía ha estado al lado de Azerbaiyán en todos los procesos", ha dicho Erdogan en su vuelo de vuelta tras una visita oficial a Azerbaiyán, desplazamiento en el que ha destacado que la operación militar de un día lanzada la semana pasada por Bakú "refuerza la soberanía de Azerbaiyán sobre todo Karabaj".

"Esperamos que Armenia muestre una firme voluntad en lugar de prolongar el proceso (de reintegración)", ha señalado, antes de apuntar que ha trasladado esta petición al primer ministro armenio, Nikol Pashinián. "No veo problema que no pueda solucionarse si se respetan la integridad territorial, la soberanía y la ley de Azerbaiyán", ha sostenido.

Así, ha manifestado que "los progresos en el proceso entre Azerbaiyán y Armenia darán un gran ímpetu a la normalización en la región", al tiempo que ha destacado "la gran diferencia entre lo que pasó durante la guerra y lo que pasa después de la liberación de las tierras ocupadas".

De esta forma, ha hecho hincapié en que "Armenia está pagando el precio de la masacre de Jóyali y del hecho de que un millón de azeríes migraran de Jóiyali y otras ciudades" durante la Primera Guerra de Nagorno Karabaj, que terminó en 1994 con el Ejército armenio haciéndose con el control de la zona.

"Ahora, la bandera azerí ondea en Jóyali", ha recalcado Erdogan, que ha incidido en que "hay heridas a causa de esta masacre". "La masacre es inolvidable para los que la sufrieron y para nosotros", ha argüido, tal y como ha recogido la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

"Azerbaiyán entró en Jóyali para traer paz y tranquilidad, no caos, sangre y muerte. No ha entrado como lo hicieron las bandas armenias hace 30 años. No han ido allí a masacrar gente. Ha vuelto a su tierra con las buenas noticias de la victoria. Es momento de paz y tranquilidad permanente en Jóiyali y en Krabaj bajo soberanía azerí", ha zanjado.

La masacre fue perpetrada en febrero de 1992 y se convirtió en la mayor matanza durante la Primera Guerra de Nagorno Karabaj (1988-1994), con más de 610 civiles muertos, incluidos 63 niños, según los datos recopilados por las autoridades de Azerbaiyán, tras un bloqueo y posterior asalto contra la localidad.

La región de Nagorno Karabaj es un territorio de unos 4.400 kilómetros cuadrados en el Cáucaso Sur recuperado por Azerbaiyán en una ofensiva militar de apenas 24 horas iniciada el pasado 19 de septiembre. Hasta entonces la zona, de mayoría armenia, había estado más de tres décadas bajo control de fuerzas proarmenias pese a que la comunidad internacional reconocía la región como de soberanía azerí.

El alto el fuego anunciado el 20 de septiembre por las autoridades de Nagorno Karabaj tras la ofensiva, que dejó más de 200 muertos, incluye el desarme de grupos armados, la retirada de militares armenios --si bien Ereván niega que estén desplegados en la zona-- y la "reintegración" del territorio en Azerbaiyán, para la cual se han celebrado hasta ahora dos reuniones entre delegaciones de Azerbaiyán y de representantes armenios de la región.