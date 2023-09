¡Contaminación a domicilio! Comercio electrónico satura CDMX de plásticos de un solo uso

Los vacíos legales en la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México permiten que toneladas de plásticos altamente contaminantes –de un solo uso– sean entregados a través de los empaques y embalajes del comercio electrónico en los hogares capitalinos. La gestión de estos desechos representa un gasto millonario que supera los recursos invertidos por el gobierno local en rubros como los derechos humanos.

De acuerdo con el estudio “Comercio electrónico, plástico innecesario y contaminación” de Oceana, organización internacional dedicada a la conservación del océano, en la capital cada día se desechan cerca de 235.8 toneladas de plásticos, cuyo único propósito es, en el mejor de los casos, ir a parar a un relleno sanitario.

En este sentido, Nick Leopold, coordinador de la campaña “Océanos sin Plásticos” de Oceana en México, explicó a Publimetro que estos plásticos dañan al medio ambiente y a la salud humana y, además, generan costos excesivos por manejo de residuos porque no están regulados, ni sujetos a cadenas de reciclaje.

“En la Ciudad de México estos plásticos no están sujetos a una cadena de reciclaje por parte del Estado. Aún si como clientes hacemos lo que nos corresponde y separamos la basura, van a terminar –en el mejor de los casos– en un relleno sanitario. La realidad es que este tipo de película plástica es tan delgada que se descompone en microplásticos y termina en nuestros bosques y en nuestros ríos”. — Nick Leopold.

Vacío legal

El 1 de enero de 2021, entraron en vigor una serie de reformas al Reglamento y la Ley de Residuos Sólidos local que prohibieron la comercialización, distribución y entrega de plásticos y desechables de un solo uso. Sin embargo, los plásticos generados por el comercio electrónico no fueron contemplados.

“Cuando se hizo la legislación no consideró al comercio electrónico, posiblemente porque en ese momento no se veía tan grande la amenaza o no se conocían como se vio a raíz de la pandemia, ahí nos dimos cuenta del monstruo que se venía”, detalló el coordinador de la campaña “Océanos sin Plásticos” de Oceana en México.

Leopold detalló que el problema de basura que generan empresas multinacionales como Amazon y Mercado Libre recae en el triple empaquetado, pues por razones de mercadeo, los productos –originalmente empacados por los productores– se reempaquetan en cajas repletas de plásticos de un solo uso provenientes de China, “estas compañías han aprovechado ese vacío legal para seguir usando plástico”, agregó.

Plásticos de un solo uso en empaques que entregan empresas de comercio electrónico.

Dicha problemática mantiene una tendencia al alza, pues según datos de la la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), las ventas de comercio electrónico en nuestro país aumentaron 23 % en 2022 con respecto a 2021.

La CDMX concentra cerca del 30% de los clientes del comercio electrónico en el país, un mercado que deja ganancias por poco más de 528 mil millones de pesos y una contaminación por plásticos innecesarios de 286 mil toneladas anuales , de las cuales al menos 86 mil se desechan en la capital.

Dinero a la basura

La investigación de Oceana señala que cada año se gastan 53.4 millones de pesos en la CDMX para gestionar los plásticos que genera el comercio electrónico.

Lo anterior supera los gastos anuales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas local y el presupuesto que invierte la Secretaría de las Mujeres en el bienestar para las mujeres en situación de violencia; asimismo, duplica los gastos anuales de la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX.

Urge regulación

Leopold señala que los legisladores del Congreso de la Ciudad de México tienen las herramientas para impulsar una regulación del uso de plásticos contaminantes en el comercio electrónico. “Es responsabilidad de los diputados tomar la batuta y regular a esta industria”, aseveró.

Países como Colombia, Chile, China y la India ya regularon el uso de plásticos en el comercio electrónico a través de prohibiciones e impuestos y, según el activista, estas pueden servir de guía para que la CDMX legisle sobre esta problemática. No obstante, dicha regulación deberá considerar aspectos como sanciones, campañas de concientización e inspecciones en los centros de distribución de las multinacionales.

Las claves