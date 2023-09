Crónica del RCD Mallorca - FC Barcelona: 2-2

El FC Barcelona no defiende su liderato

El conjunto blaugrana paga sus errores con un empate (2-2) ante un aguerrido y combativo Mallorca

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona puso en riesgo su recién estrenado liderato en LaLiga EA Sports 2023-2024 después de no pasar este martes del empate (2-2) en su visita a un combativo y aguerrido RCD Mallorca, que supo sacar partido a los errores blaugranas y a su disciplina defensiva para arañar un valioso punto.

El conjunto catalán demostró que está lejos del nivel defensivo que resultó clave el año pasado. No concedió demasiado en los primeros 45 minutos, pero sus dos errores, al inicio y al final, le obligaron una vez más a sufrir lejos del Estadi Olímpic Lluís Companys y a buscar una nueva remontada que esta vez no llegó. El equipo de Xavi Hernández gozó de buenas ocasiones para haber tenido un resultado mejor que este empate que abre la puerta al Girona y al Real Madrid para arrebatarle el liderato que había conseguido el pasado sábado.

Un inusual error en la salida de balón de Marc-André ter Stegen, con Oriol Romeu tampoco bien colocado, permitió al Mallorca poner el partido como más le gustaba muy pronto. Muriqi no perdonó y puso por delante a los locales, que desde entonces se esmeraron más en defender tan preciado botín ante un rival al que le costaba arrancar pese a que poco a poco iba dominando.

Sin embargo, las ocasiones eran con cuentagotas. Sin la presencia de Robert Lewandowski, sustituido por Ferran Torres como '9', lo mejor llegaba casi siempre por los lados, con Raphinha y Joao Felix intentándolo uno y otra vez ante Pablo Maffeo y Giovanni González. El ex del Valencia tuvo la mejor oportunidad a un buen centro del extremo brasileño al que no llegó por poco.

Los de Javier Aguirre tampoco llevaban mucho peligro pese a la brega habitual de Muriqi, un quebradero de cabeza para Ronald Araújo e Íñigo Martínez, en su debut como titular, y su juego más directo. El Barça se fue asentando y firmó un tramo final de primer tiempo demoledor, pero, contra todo pronóstico, desfavorable en el marcador. Rajkovic le detuvo un mano a mano a Ferran Torres antes de ver como el potente disparo de Raphinha le era imposible de detener.

El 1-1 impulsó a los de Xavi Hernández que pudieron remontar con ocasiones de Raphinha, que envió una clara por encima del larguero, y Joao Felix, que se topó con la respuesta sensacional del guardameta 'bermellón'. Y cuando nadie lo esperaba, en el añadido, Muriqi prolongó de cabeza un balón y Abdón Prats se coló ante los dos centrales para devolver la ventaja y la esperanza a los suyos.

Tras el descanso, el panorama no varió demasiado y el encuentro casi siempre tuvo la misma dirección. Joao Felix se topó con el palo en su intento de hacer el empate y Xavi, que no había hecho cambios de inicio, no tardó en meter más 'artillería' con Lewandowski y el joven Lamine Yamal. El extremo metió el medio en su primera arrancada, que acabó en penalti señalado por Muñiz Ruiz, anulado tras la consulta en el monitor.

Los cambios surtieron efecto y el conjunto mallorquinista se fue echando cada vez más atrás. El dominio del campeón tuvo premio en forma de empate después de una bonita jugada colectiva entre Yamal, Raphinha y Lewandowski desde el lado derecho que culminó el canterano Fermín Sánchez. Quedaba un cuarto de hora más el añadido para firmar una nueva remontada, pero el Mallorca no sólo se defendió bien sino que además tuvo las dos mejores para haberse llevado los tres puntos en las botas de un desacertado Cyle Larin.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RCD MALLORCA, 2 - FC BARCELONA, 2 (2-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

RCD MALLORCA: Rajkovic; Giovanni González (Van der Heyden, min.85), Nastasic, Valjent, Copete, Maffeo (Jaume Costa, min.35); Samú Costa, Antonio Sánchez (Larin, min.62), Dani Rodríguez (Morlanes, min.85); Prats (Darder, min.62) y Muriqi.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Cancelo, Íñigo Martínez (Koundé, min.78), Araujo, Balde; Gündogan, Romeu (Fermín, min.64), Gavi; Joao Félix (Yamal, min.64), Ferran Torres (Lewandowski, min.58) y Raphinha.

--GOLES.

1-0, minuto 8. Muriqi.

1-1, minuto 41. Raphinha.

2-1, minuto 45+3. Prats.

2-2, minuto 75. Fermín.

--ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C.Gallego). Amonestó a Dani Rodríguez (min.48), Nastasic (min.61) y Javier Aguirre (min.92), por el Mallorca, y a Romeu (min.36), por el FC Barcelona.

--ESTADIO: Estadi Mallorca Son Moix.