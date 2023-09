Embajada alberga en España Primer Foro del Maíz Mexicano No Transgénico

El embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, inauguró hoy el Primer Foro del Maíz Mexicano No Transgénico, que contó con la asistencia de más de 100 empresarios españoles y mexicanos asentados en España, entre ellos importadores y comercializadores de granos, representantes del sector de restauración y empresarios mexicanos productores de tortillas, tanto de España, como de Francia y Holanda.

El objetivo del foro fue promover el maíz mexicano no transgénico (no GMO) entre productores, importadores y consumidores europeos, dar a conocer las bondades y beneficios del maíz no modificado genéticamente y establecer las bases para una introducción del producto en Europa a través de España, principal puerta de entrada de los productos mexicanos a la Unión Europea.

En su mensaje inaugural, el embajador Ordaz destacó al maíz como el alimento más importante y característico de México. "Su demanda es cada vez mayor en España y en Europa, donde el valor de los productos elaborados con maíz ya es superior a los 1.2 mil millones de euros anuales, y cada año crece alrededor de 4.2%", señaló.

Asimismo, en el foro participaron el subdirector Adjunto de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España; el presidente del Comité Nacional del Sistema Producto Maíz, el presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, además de representantes de productores de maíz de los estados de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Sinaloa.

Este ejercicio de promoción se realizó gracias a la colaboración de la Asociación Empresarial México España ((AEMEES) y la red Madrid Network, así como el patrocinio de la empresa Maíz Maya y el restaurante Hijo del Maíz.