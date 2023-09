Perú recompensará a quien dé noticias del líder de la banda criminal venezolana Tren de Aragua

LIMA (AP) — Perú anunció el lunes una recompensa de 132.000 dólares a quien proporcione información que facilite la captura del jefe de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, cuyo paradero se desconoce.

En la noche, el ministro del Interior Vicente Romero dijo a la radio local RPP que Héctor Guerrero, alias “El Niño Guerrero”, tiene una notificación roja de la Interpol y puede ser detenido en Perú por el delito de liderar una organización criminal.

El Tren de Aragua es una organización delictiva originada en Venezuela, pero que ha extendido sus operaciones a otros países de Latinoamérica y cuyos miembros son buscados por delitos de narcotráfico, extorsión, secuestro, sicariato, homicidio, trata de personas y otros relacionados al crimen organizado, según funcionarios.

Aunque las autoridades venezolanas no se han referido al paradero de “El Niño Guerrero”, el Ministerio de Relaciones Interiores de ese país emitió un anuncio el sábado en la red social X, antes llamada Twitter, sobre su búsqueda, y ofreció una recompensa cuyo monto no precisó.

Unos 11.000 militares venezolanos ingresaron el miércoles a la cárcel de Tocorón, ubicada a 140 kilómetros al suroeste de Caracas, y detuvieron a 88 miembros de la banda. La toma de esa prisión —una de las más peligrosas del país— dejó un oficial muerto y el decomiso de droga, dispositivos de comunicación, armamento, municiones, explosivos y hasta animales que formaban parte de un zoológico interno, dijeron las autoridades.

Guerrero y sus hombres de confianza mantenían una red de extorsiones y cobros para el acceso a los servicios en la cárcel, que si no se cumplían derivaban en la muerte de los internos, según el venezolano Humberto Prado, director del Observatorio de Prisiones de Venezuela —una organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos—, a quien The Associated Press entrevistó el sábado.