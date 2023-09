Saxofonista María Elena Ríos acusa a jueza de intentar liberar a Juan Vera Carrizal

La activista, María Elena Ríos, denunció en sus redes sociales que una jueza en Oaxaca pretende liberar a Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y expareja de la joven, que mandó a quemar con ácido a la saxofonista, quien teme por su vida.

A través de redes sociales, la saxofonista, aseguró que la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, quien anteriormente fue acusada por ‘liberar a feminicidas en Oaxaca’, pretende dejar en libertad a Vera Carrizal, acusado de tentativa de feminicidio en contra María Elena Ríos.

“La nueva Jueza MARÍA TERESA QUEVEDO SÁNCHEZ a quien le fue turnado mi caso vs #VeraCarrizal pretende dejarlo en libertad y NUEVAMENTE PONE EN RIESGO MI VIDA. Esta Jueza MARÍA TERESA QUEVEDO SÁNCHEZ, es conocida por liberar a feminicidas en #Oaxaca”, compartió Ríos en su cuenta de X.

Por lo que la activista pide al Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que ‘deje de favorecer’ al exdiputado del PRI que intentó matarla arrojándole ácido en 2019 -y que fue detenido hasta el año 2020-, para que se le permita obtener justicia.

“EXIJO al @tsjoaxaca dejen de favorecer a quien intentó matarme. A la sociedad civil por favor les ruego, no me dejen sola, estoy muy cansada de luchar contra un sistema que por presiones políticas no me permite acceder a la justicia que merezco y que merecemos todas las mujeres. #ayúdenme por favor a difundir esta situación para que llegue a las personas adecuadas”, agregó María Elena.