Banda de asaltantes se hacen pasar como mensajeros para entregar paquetes, siguen libres

Una banda que simula entregar paquetes u obsequios a través de mensajeros, que fue captada en video al ingresar una residencia en Lomas de Tecamachalco, sigue libre y no es el único robo que ha cometido en la zona, señaló José Antonio Ortega Sánchez dirigente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., a quien en esta ocasión le tocó ser víctima de la inseguridad.

”Traigo un paquete para la señora”, afirmó un hombre al tocar el timbre de la residencia ubicada en Fuente del pescador en Lomas de Tecamachalco, hechos que fueron captados por cámaras de seguridad el pasado 14 de septiembre cerca del mediodía.

Tres hombres ingresaron a la casa, donde sometieron a mi esposa y a dos empleados, en un asalto violento, en el que le apuntaron a la cabeza y amenazaron con dispararle si no proporcionaba la clave de la caja fuerte, que finalmente desprendieron y se la llevaron junto con otros objetos de valor y un auto Hondo City negro 2011 propiedad de la familia, relató una víctima quien no estaba en su casa cuando ocurrió el asalto.

Mientras los tres hombres que llegaron a esa calle a bordo de un auto tipo Aveo color gris con placas de circulación NZE 3295, dos motociclistas presuntos repartidores de Didi o Uber, dan vueltas por la calle.

Por este asalto autoridades de Huixquilucan informaron que tras prestar auxilio a la familia afectada y establecer un operativo lograron la detención de Carlos Daniel de 24 años, quien circulaba en una moto Italíka WS-150 sobre la avenida de los Bosques, quien presuntamente llevaba cocaína y habría admitido haber participado en dos asaltos a residencias de la zona.

Sin embargo, el joven detenido “no es de los que ingresaron a mi domicilio, tampoco fue mi empleado y no lo conozco”, afirmó José Antonio Ortega, quien al dar seguimiento a la carpeta de investigación NUC: TLA/FNC/NAU/259988/23/09 en la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense se percató que el hombre presentado por policías locales no está relacionado en el asalto a su residencia.

Por lo que la banda que simulan ser repartidores y que llevan paquetes u obsequios a residentes sigue libre, reiteró el especialista quien presidió el consejo de seguridad de Coparmex.

Además al recopilar los videos de cámaras de seguridad de esta zona de Lomas de Tecamachalco, “nos dimos cuenta que no hemos sido la única familia asaltada, hay otros residentes que ya sufrieron asaltos similares, pero que por temor a represalias no han denunciado, se han quedado callados, pues no confían aún en la policía”, apuntó Ortega Sánchez.

”Este no es un asalto menor, porque si no te ha tocado y no hacemos nada, te va a tocar mañana, tiene que haber un castigo a los responsables”, enfatizó el dirigente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.

”Es importante denunciar, porque es la única forma de abatir la impunidad, castigando a los verdaderos responsables, pero si la autoridad es rebasada, el monopolio de la violencia lo tienen los criminales, esto nos lleva a un Estado fallido, en que sus gobernados sufren de la violencia y no hay autoridad”, puntualizó el especialista en temas de inseguridad al que ahora le tocó ser la víctima.